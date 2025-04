Heurtel rechaza una gran oferta del Unics Kazán antes de pasar por el quirófano

La afición del Leyma Coruña ya ha visto el último partido de Thomas Heurtel con la camiseta naranja, el del pasado 29 de marzo en el Coliseum contra el Bàsquet Girona. El base francés se somete hoy a una artroscopia para reparar una lesión que le afecta a un ligamento y estará de baja entre dos y tres meses, por lo que ya no podrá jugar en lo que resta de temporada. El contratiempo físico del jugador galo llega pocos días después de haber refrendado su compromiso de terminar esta temporada en A Coruña. Tras desoír los cantos de sirena del Maccabi de Tel Aviv antes de recalar en el Leyma y de no salir rumbo al Olympiakos en febrero, en las últimas semanas ha rechazado una mareante oferta del Unics Kazán. Según ha podido saber LA OPINIÓN, el conjunto ruso, que no juega competición europea por el veto a los equipos de su país, le ofrecía el doble del sueldo que percibe en el conjunto coruñés. Heurtel rechazó esta oferta para seguir en A Coruña, pero no podrá ayudar sobre la pista a un Leyma al que solo un milagro le salvará de caer a Primera FEB.

El contrato que Thomas Heurtel firmó en enero, cuando fichó por el Leyma Coruña, incluyó una cláusula para que el club coruñés facilitase su salida en el caso de que surgiese la posibilidad de unirse a un equipo que dispute la Euroliga. Esa fue la circunstancia cuando el Olympiakos llamó a la puerta del francés hace dos meses, aunque finalmente no salió hacia El Pireo. Sin embargo, esa cláusula no ha impedido a otros equipos fijarse en el rendimiento del galo, que en los ocho partidos que ha jugado con el Leyma ha brillado con su calidad en la dirección de juego, especialmente en el apartado de las asistencias.

Ese ha sido el caso del Unics Kazán de la liga rusa. El club tártaro, que dirige Velimir Perasovic, terminó tercero en la fase regular de su competición doméstica, tentó a Heurtel para sumarlo a sus filas de cara al play off por el título con una oferta económicamente muy superior a la que le firmó para aterrizar en A Coruña. El trámite hubiese exigido la liberación por parte del club, ya que no está incluido en la cláusula firmada, pero el base rechazó la oferta con la idea de terminar la temporada en el Leyma. En su salida al mercado, el equipo ruso acabó pescando cerca de A Coruña. Fichó al escolta norteamericano Darrun Hilliard, que dejó el Río Breogán para enrolarse en el proyecto de Perasovic.

Dos o tres meses de baja

Lejos de pensar en el mercado, la ausencia de Thomas Heurtel en las convocatorias de Diego Epifanio en las últimas dos jornadas se han debido a problemas físicos en una rodilla. El jugador se lastimó en el duelo contra el Valencia Basket hace un mes. Se sobrepuso a las molestias y jugó en la siguiente jornada, en el duelo vital que el Leyma Coruña perdió contra el Girona en casa. Desde entonces, el jugador ha seguido un proceso conservador. No entró en la lista en el viaje a Málaga para jugar contra el Unicaja y apoyó a sus compañeros junto al banquillo en el triunfo del pasado sábado contra el Granada.

Al no producirse una mejoría, los nuevos exámenes han determinado que debe pasar por el quirófano. El jugador se somete este jueves a una artroscopia para sanar la lesión que le afecta al menisco de una de sus rodillas. El tiempo estimado de baja ronda entre dos y tres meses, por lo que será imposible que regrese a la acción antes de que la temporada termine, el próximo 30 de mayo.

Heurtel llegó al Leyma en enero, tras frustrarse su fichaje por el Barcelona por el rechazo del sector de animación del conjunto culé, los Dracs, al retorno del jugador francés a las filas blaugranas. El Leyma fue el primero en salir al paso y adelantarse a sus competidores para sumar a sus filas a un jugador de máxima entidad en la liga española. En los ocho partidos que ha disputado a las órdenes de Diego Epifanio asumió los galones de un organizador de excepción.

Su mejor actuación llegó en el duelo contra el Joventut en el Olímpic. Sus 18 asistencias, el segundo mejor registro de la historia de la ACB tras las 19 de Sergio Rodríguez, pusieron contra las cuerdas a la Penya. En total, ha promediado 12,9 puntos, 9 asistencias y 3,4 rebotes por encuentro. Pese a su talento diferencial, solo pudo celebrar sobre la pista un triunfo con el conjunto coruñés, el logrado en el Coliseum contra el Lleida. Ahora, le queda animar a sus compañeros desde la banda en el difícil tramo final de temporada que tienen por delante.

Las rodillas merman la rotación del Leyma

Las lesiones de rodilla han castigado por partida doble a la plantilla del Leyma Coruña en cuestión de días. La operación a la que se somete hoy Heurtel dejará al francés de baja durante todo lo que resta de temporada, tras perderse por esas mismas molestias los últimos dos encuentros. El francés seguirá en una enfermería a la que se ha sumado, en los últimos días, su amigo y compañero Trey Thompkins.

El alapívot de Lithonia sufrió un esguince en su rodilla izquierda el pasado fin de semana, cuando Diagne impactó con su articulación al caer en la pugna por un rebote. La lesión de Trey no tiene un periodo estimado de recuperación tan largo como la de Heurtel. Podría volver a la acción en dos o tres semanas, aunque el plazo puede variar ante el historial de lesiones que acarrea el estadounidense en esa articulación.

Mientras que la baja de Thompkins sí compromete la rotación en el puesto de alapívot, en la que Epi solo tiene a Beqa Burjanadze como jugador natural, en el rol de base las opciones son más variadas. Brandon Taylor ha dado un paso adelante en los últimos encuentros, en los que ha vuelto a ejercer como el organizador por excelencia del equipo. Ese papel lo compartió con Heurtel cuando coincidieron en la cancha. Ingus Jakovics también ha recuperado el rol de base de recambio. En caso de necesidad, Epi puede echar mano de Phil Scrubb y del capitán, Álex Hernández, que apenas ha jugado esta temporada.