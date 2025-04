Epifanio: "No podemos contar con dos de nuestros mejores jugadores, focalizados en competir sin ellos"

El Leyma quiere rebelarse ante el destino marcado del descenso y eso exige una reacción histórica a la que se lanza sin Thomas Heurtel y Trey Thompkins. La situacion exige un cambio, tal y como admite el técnico Diego Epifanio. "Ojalá sea cuanto antes (la vuelta de Thompkins), para nosotros es un jugador muy importante como ha demostrado toda la temporada. Él iba a más, ahora estaba siendo clave para nosotros. En el grupo era un jugador importante porque ayudaba al grupo y al equipo. No podemos contar con dos de nuestros mejores jugadores, desear que se recuperen y pensar en los que ya estamos. Muy enfocalizados en ayudarles fuera y en competir como equipo sin ellos dos", apunta un técnico que confirma el diagnóstico de las dos o tres semanas: "Trey, según los médicos y las sensaciones del jugador, serán dos o tres semanas. A ver cómo evoluciona. Al descanso estaba muy afectado, después de la ducha de las pruebas que le hicieron y el lunes, con toda la info, lo médicos valoraron eso".

Adiós a Heurtel

Thompkins volverá a ponerse la camiseta del Leyma, no así un Heurtel que fue tentado por Unics Kazan y que será baja toda la temporada. "Tristemente se tiene que someter a una operación y deseamos que tenga una pronta recuperacion, sobre todo para él como jugador. Thomas tiene mucha calidad, ya lo ha demostrado, vino a ayudarmos en un momento que no estábamos muy bien y necesitábamos victorias y ahora no puede ayudarnos. Es una situación en la que unas pruebas médicas han determinado que no podía seguir manteniendo el ritmo de la competición", razona el entrenador burgalés.

Epifanio elogió a su rival de este fin de semana: "Es muy difícil porque es el equipo que mejor juega de la liga, van segundos. Muy bien entrenados por Txus. Tienen una base sólida de muchos años y saben lo que tienen que hacer cada uno. Son el equipo con mejor porcentaje de tiro de la competición, el que menos posesiones gasta y mayor rendimiento", cuenta antes de centrarse en jugadores. "Está bien trabajado y el rendimiento de los jugadores, de Walters. El eje sobre el que se mueve todo, sobre Krame, que ha hecho ser un poco la diferencia. Shermadini y Huertas, de las mejores parejas de la liga al estilo Stockton y Malone. Fitiplado, sus cuatros no balón para ser peligrosos. Es un cojunto cy bonito de ver el equipo".