Nil Cervera: «Quien vea números dirá que me convertí en un paquete, pero soy mejor jugador»

Buena semana y mal final, ¿no?

No acabó como queríamos. Cuando vas a un Europeo, ya sabes que tu principal rival es Portugal. No perdimos ni un partido porque llegamos hasta los penaltis, pero te vas con un mal sabor de boca.

Se notaba que se sentía capitán.

Yo ya había sido convocado por la absoluta el año pasado, aunque no en un torneo oficial. Sientes un poco esa responsabilidad y el entrenador te elige como capitán y debes dar ese ejemplo a los compañeros.

Con Jacobo Copa en la residencia, en el Liceo, con España Sub 23.

Si (se ríe). Con Jaco, muy bien, pasamos mucho rato. Cuando vine, ya lo sabía. Es un apoyo, nos ayudamos en lo que sea. Vino a la Selección y no lo esperábamos porque era de los pequeños, pero este año demostró ese nivel y el entrenador confió en él.

¿Cómo se ve usted después de unos meses en el Liceo?

El objetivo de venir aquí era un cambio personal y deportivo. Al principio me costó un poco más porque el equipo juega sistemas diferentes, tienes que coger química con compañeros. Han pasado los meses y hemos conseguido juntarnos mucho y dar buen nivel. Estoy muy contento con el equipo. A nivel de ganar títulos nos estamos quedando ahí. Llegamos a cuartos de la Champions, que hacía años que no se conseguía. Queremos cerrar esta temporada con un título. Hay jugadores que se van, otros que quedan, pero ganar un título, como es la liga, es muy importante para el Liceo.

Le costó entonces el cambio...

Eso le pasa a todo el mundo. A Xaus, que venía nuevo, también le ocurrió, aunque él, al ser más veterano, igual le fue más fácil. Yo venía también acostumbrado a un rol muy diferente, pero me he acostumbrado. Estoy muy contento con lo que estamos haciendo.

¿Aún le quita el sueño la eliminación de la Champions?

Viendo la vuelta, nos dimos cuenta de que si hubiéramos hecho mejor partido en casa, igual habríamos ido a la Final Four. Salimos a competir allí y a ganarles, eso nos dio que pensar. Si nos lo hubiésemos creído más en casa... Salimos con la duda de a ver qué pasaba. Consiguieron esa ventaja y nos dejaron fuera.

¿Es una lección para los ‘play off’ de la OK Liga entonces?

En la Champions demostramos que podemos competir con cualquiera, grandes de Europa, Portugal e Italia. Podemos ganar a cualquiera. A Coruña, además, va a responder, se va a poder llenar bastante el pabellón, podemos vivir un gran play off aquí. Ojalá llegar lo más lejos posible y poder ganar el título.

¿El Barça es menos Barça?

El Barça es el Barça siempre. Tiene una plantilla con jugadores buenísimos, que han competido en Champions años. Fue un cúmulo de cosas que se juntaron con lesiones, tocados, malas dinámicas... Les afectó en la Champions. En la OK Liga sí que es cierto que, por su calidad de jugadores, han ido sacando los partidos igual, no con un mejor juego que otros equipos, pero ahí están primeros desde hace no sé cuantas jornadas y siempre es un equipo a tener en cuenta. Cuando llega la hora de la verdad, se ponen a competir y estoy seguro de que harán un gran play off. Me gustaría por mi hermano, que lleguen al máximo, aunque siempre queriendo ganar yo, claro.

¿Con ganas de llenar el Palacio?

Sí, jugar aquí en Riazor es espectacular. Imagina con 2.000 o 3.000 personas, que se vea medio lleno. En cualquier otro pabellón ya sería a reventar o no cabrían. En años anteriores había venido y no había casi nadie y este está bastante lleno.

Le queda un año más de contrato con el Liceo, ¿no?

En un principio tengo otro y después tengo dos más para decidir entre el club.

Hay llamadas, interés. ¿Seguirá?

Tengo muy claro que el Liceo es mi casa por este año y espero que mucho más si me quieren. Vine aquí a mejorar en un equipo que tiene jugadores de nivel, con Juan (Copa) que es un gran entrenador y tuvo jugadores que están en Portugal, en las grandes ligas, a gran nivel. Quién sabe si el Liceo, de aquí a años, será de los mejores compitiendo con los de Portugal. Nunca se sabe si el camino se va dividir, pero ahora mismo tengo claro que quiero quedarme porque este año ya he notado la diferencia de mejorar mucho, de aprender. Ya sea en otros roles, pero también en sistemas de juego, en evolucionar, con las sesiones.

A pesar de que su rol no sea el mismo, ¿es mejor jugador?

Sí, realmente sí. Si tú comparas por números, dirías ‘Nil ha venido aquí al Liceo y se ha vuelto un paquete no metiendo goles’, pero yo creo que soy mejor jugador. En lectura de juego, defensa, aportando de otras maneras al equipo. Me noto cómodo y con esa capacidad de jugar ante los mejores equipos. El año pasado sí que hacía más goles, pero no era capaz de jugar a ese nivel.