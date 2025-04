El Leyma inicia su camino por el alambre del descenso

El Leyma Básquet Coruña tantea con los pies el alambre y tiene ante sí el camino más estrecho posible y el abismo por debajo. Agradable tampoco es la situación, pero no le queda otra a un equipo que hasta sus propios protagonistas dan por tocado y casi hundido en su denodada lucha por permanecer una temporada más en la liga ACB. El conjunto naranja, sin Trey Thompkins ni Thomas Heurtel, visita al La Laguna Tenerife (Sábado, 19.30 horas, Movistar Deportes). Una bestia que ha engullido a casi todos los equipos de la mejor liga de Europa, un conjunto que es segundo en la tabla y que no pierde en su pista desde la jornada tres ante el Barcelona. Los hombres de Diego Epifanio se medirán a los Marcelinho, Fitipaldo, Shermadini y compañía con la necesidad de tumbar a un equipazo por grupo e individualidades. Debe lograr un imposible para seguir con vida en su pelea. No es una bola de partido para los coruñeses, pero casi. Al menos, hay vida después de ese triunfo de la semana pasada en el Coliseum ante un Granada (93-89) al que le traspasó el farollilo rojo por un único punto.

Enfrentarse a la ausencia de Heurtel no es algo nuevo para el Leyma que ha vuelto a darle la batuta a tiempo completo a Brandon Taylor. La baja de Thompkins sí que genera muchísimos más problemas al conjunto coruñés. El norteamericano, de menos a más, se había convertido en uno de sus pilares ofensivos en el juego dentro-fuera en el que el Leyma ha tenido muchas carencias esta temporada. Diego Epifanio es el primero que ha reconocido que van a tener que ajustar roles hasta final de temporada. Debería jugar, por fin, Ángel Núñez, además de ganar peso Beqa Burjanadze en el plan ofensivo del equipo, como ya ocurrió en la segunda parte ante un Girona que se revolvió hasta los últimos segundos.

Para su desgracia, el Leyma ve con prismáticos a una serie de equipos que deberían caer para lograr una quimérica salvación. Está a cuatro partidos de distancia de Andorra, Lleida, Girona y Blbao Basket, reciente campeón europeo, pero que está en estas peleas. Quedan seis por disputar, siete para el Leyma y el Lleida. El equipo naranja debe ganarlo y que alguno se queda en blanco, preferentemente el Lleida al que le tiene ganado el basketaverage. Una locura, pero en esa empresa andan los coruñeses tras una temporada desastrosa en la que se fiaron demasiado del bloque de LEB Oro, en la que no ficharon bien en verano y tardaron una barbaridad en reaccionar tras las lesiones. Un cúmulo de circunstancias que hacen justo, pero doloroso el hipotético descenso y que le obligan a una reacción improbable que debe empezar por el asalto de la pista del segundo clasificado de esta ACB, La Laguna Tenerife (Fran Guerra es baja y Kostadinov, duda). La máquina de baloncesto de Txus Vidorreta ya se impuso en el Coliseum de la mano de un excelso y siempre joven Marcelinho Huertas. Hay duelos directos que pueden beneficiar al Leyma, pero lo primero es hacer los deberes propios, justo lo que le ha fallado toda la temporada.