¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés regresa a la acción tras el parón de Semana Santa. La mayoría de los equipos de la ciudad afrontan las rectas finales de sus competiciones regulares con sus metas conseguidas. La excepción son Dominicos y el Viaxes Amarelle, que se encuentran en una cuenta atrás vertiginosa para lograr la permanencia en sus respectivas categorías. El grueso de la jornada se concentra a lo largo de la tarde del sábado.

Hockey sobre patines

Dominicos disputa la primera de las tres finales que le quedan en OK Plata. El conjunto de Manuel Togores se mide el sábado al Cerdanyola (19.00 horas), el segundo clasificado, con la mirada puesta en lo que hagan sus rivales directos: el Sant Feliu y, sobre todo, el Oviedo Roller. En la misma categoría, Compañía de María recibe al Tordera (19.00) con la salvación en el bolsillo y en OK Bronce, su filial hace lo propio el domingo con el Rochapea (12.45). En femenino, el HC Coruña sigue de descanso en la OK Liga Iberdrola y el Resa Cambre visita el domingo al HC Ponteareas (12.00). En categorías base, Compañía, Dominicos, Liceo y Oleiros están disputando en Monte Alto la fase de sector juvenil que da acceso al Campeonato de España.

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle está a siete puntos de la permanencia con cuatro jornadas para el final de liga. El sábado por la tarde reciben al Muslera (18.00), un rival directo en la pelea por la salvación, en la Sagrada Familia con la necesidad de sumar tres puntos para seguir con vida en Segunda RFEF.

Baloncesto

Maristas ya ha cumplido su meta de clasificarse para la fase de ascenso a la Liga Challenge, pero cierra la Liga Femenina 2 con un derbi a domicilio frente al Cortegada (sábado,19.00). La escuadra de Fernando Buendía busca redondear su año con la vigésima victoria de la temporada.

Balonmano

El OAR Attica 21 y el Culleredo también han hecho los deberes y respiran tranquilos en el final de la Primera Nacional. Los oaristas juegan en casa contra el Ingenio y los cullerdenses se desplazan a Ribadavia para enfrentarse al Ribeiro. Ambos partidos, el sábado desde las 19.00.