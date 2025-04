8-2 | El Liceo vuelve a diluirse ante el Reus

No fue la tarde del Liceo en el Palau d’Esports de Reus. El equipo coruñés, inexplicablemente endeble en defensa, sucumbió ante la eficacia ofensiva del Reus (8-2), su particular bestia negra de la temporada. El equipo de Juan Copa mandó hasta cinco bolas al palo, en un partido en el que la moneda del acierto cayó cruz, una y otra vez, para los verdiblancos.

Los dos equipos salieron a la pista tentativos, casi sin ánimo de hacer daño en los compases iniciales. Jansà tuvo el primer chut, sin problemas para Serra, y Xaus falló el siguiente mano a mano contra Ballart. El encuentro comenzó a romperse a los cinco minutos. El Reus dio un paso adelante con intentos desde lejos y la entrada de Martí Casas desde el banquillo dio aire a los catalanes con dos ocasiones seguidas nada más pisar la pista. El Liceo se defendió con dos llegadas de Dava y César, pero la bola no quiso entrar y se fue al palo en ambos casos. Si entró, y de que manera, en el primer gol del Reus. Casas combinó con Oruste y a la tercera no falló para desequilibrar el marcador hacia el lado local. Ferrán Giménez aprovechó las dudas coruñesas para firmar un doblete y terminar de romper el partido cuando todavía quedaban más de diez minutos de la primera mitad.

Reaparecieron los fantasmas del pasado, mientras Juan Copa se desesperaba detrás de la valla buscando la reacción de sus jugadores. El Reus bailaba al son de un inspirado Ferrán y los colegiales se ahogaban en su propio campo, con Serra estirándose bajo los palos y Dava Torres sacando bolas sobre la línea. Fue, precisamente, el capitán quien metió de nuevo a los verdiblancos en el choque. El 8 liceísta cargó el stick y batió a Ballart con dos latigazos lejanos para apretar el luminoso con un ajustado 3-2 y cargar la mochila visitante de esperanzas.

El segundo acto empezó con ritmo. El Reus probó a Serra de lejos, con un disparo desviado, y César y Dava fallaron ante un Ballart muy seguro. Fabri erró un mano a mano que envió alto y Martí Casas replicó con un incomprensible fallo a bocajarro ante el meta liceísta. Las dos escuadras parecían cómodas en ese guion de continuas alternativas, hasta que Diego Rojas se sacó de la manga una cucharita que supuso el cuarto. Dava respondió con otro palo y, en la contrarréplica, Julià anotó por la escuadra en una acción de poca mordiente defensiva por parte de Xaus, que le dejó avanzar y pensar. Cinco minutos de la segunda parte y otra vez tres abajo el Liceo, al que le tocaba volver a remar. Cervera falló un remate por centímetros y el Reus bajó el ritmo en ataque, con posesiones más largas y lentas.

Copa paró el partido con un tiempo muerto con el que intentó reorganizar las ideas de su plantilla. Sin embargo, fueron los locales quienes golpearon en la reanudación, con un trallazo de Ferrán que repelió el larguero. Saavedra, que regresaba tras su lesión cervical, tuvo dos en una en un mano a mano contra Ballart, en el que falló el primer tiro y el rechace. Cancela rozó el gol tras una asistencia de Nil, en una acción muy protestada por los verdiblancos, que reclamaron que se había movido la portería. Los colegiados no indicaron nada y, en la siguiente jugada, Jansà marcó el sexto con un gran disparo. El Liceo se desesperaba en un quiero y no puedo constante en el que no terminó de ser preciso. Martí Casas olió la sangre para hacer el séptimo con algo de fortuna y se aprovechó de su potencia para firmar su tercera diana personal y rematar a un Liceo ya malherido sobre la lona. Ciocale sacó la chistera para dibujar una gran jugada individual y Xaus probó fortuna desde lejos, pero el hierro volvió a escupir sus intentos, en una de esas tardes en la que la bola no quiere entrar de ningún modo.