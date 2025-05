Y Augusto Lima volvió cinco meses después

El día que Augusto Lima abandonó con gestos de dolor la pista del Coliseum a las 24 segundos del partido ante el BAXI Manresa, allá por el inicio del mes de diciembre, empezó a torcerse del todo la temporada del Leyma Coruña. Llevaba tres victorias en nueve partidos, había caído el Real Madrid, se acercaban los encuentros de su liga para seguir en una progresión de salvación... Todo, siempre en el medio de las lógicas dificultades, iba dentro de una lógica de supervivencia. Pero ese contratiempo muscular fue el principio del fin para el brasileño y también para el propio equipo en la campaña de su estreno en la liga ACB.

La lesión fue más grave de lo esperado y los médicos del club ya la situaron en el mes y medio de baja, aunque se acabó yendo a los dos meses, más todo el tiempo que ha precisado para coger el tono físico. Por el medio no llegaron los refuerzos ni las victorias ni el ex de Unicaja volvió a moverse y a rendir sobre la pista como antes. Un agujero negro de lesiones, falta de tono y fatalidades hasta este pasado miércoles, cuando por fin empezó a recordar a ese jugador que daba solidez en una pintura del Leyma Básquet Coruña a la que nunca le ha sobrado músculo. Salió de inicio ante el Casademont Zaragoza y, aún con los minutos dosificados, hizo uno de sus mejores partidos de la temporada.

Augusto Lima estuvo poco más de quince minutos sobre la pista del Príncipe Felipe de Zaragoza y, aunque fue un duelo dominado por el lanzamiento exterior, consiguió nueve puntos y ocho rebotes en ese escaso periodo de tiempo que le otorgó Diego Epifanio. Rozó el doble doble el ex del Real Madrid en una actuación progresiva y medida que alcanzó su culmen en el tercer cuarto, cuando el conjunto naranja amenazó con conseguir una ventaja que acabase cuajando en una victoria necesaria para el milagro proyectado.

En anotación, solo estuvo por debajo de Brandon Taylor, Phil Scrubbs, Yunio Barrueta y Beqa Burjanadze y, en valoración, apenas le superó el base norteamericano con una mayor presencia en pista. De hecho, en esta estadística ponderada de su rendimiento en todas las facetas del juego se fue hasta los 16, la mejor marca personal de toda la temporada para él. Hubo partidos en los que hizo más puntos, como el de Unicaja en la primera vuelta, en el que se fue hasta los 12, pero ningún duelo fue más completo que el del pasado miércoles. 3/4 en tiros libres y tiros de campos. Apenas sin fallo. Unas prestaciones que emergieron en el medio de las evidentes precauciones físicas que su entrenador sigue teniendo con él, ya que en el último cuarto ni siquiera saltó a la pista. En el resto jugó en torno a cinco minutos en cada uno. De hecho, antes de este partido fue uno de los descartes en el triunfo en el Coliseum ante el Coviran Granada y ni siquiera saltó a la pista frente a La Laguna Tenerife, aunque estuvo entre los doce elegidos. No jugaba tantos minutos desde hace mes y medio frente a Girona. El Leyma le ha echado de menos, aunque quizás llegue tarde.

Una situación crítica con la que puede bajar en una semana

La situación del Leyma Básquet Coruña parece irreversible desde hace semanas, aunque el desenlace se puede dilatar en el tiempo. Eso sí, empieza a aproximarse a lo que nadie desea entre la afición naranja: el descenso a Primera FEB. Este fin de semana, por un problema de calendario en el Coliseum, no se jugará junto al resto de la jornada el partido ante el Barcelona, que se trasladó al miércoles 8 a las 20.30 horas. El equipo de Diego Epifanio será un mero espectador de lo que ocurra mañana y el domingo con varios duelos en los que también se juega la vida: Joventut-Bilbao Basket, Girona-La Laguna, Unicaja-Andorra y Lleida-UCAM Murcia. Es probable que muchos de los resultados jueguen a su favor, pero si no fuese así, le abocaría a tener que superar a los catalanes en el Coliseum unos días después. El conjunto naranja, además de a Coviran Granada, le tiene el basketaverage ganado a dos de sus rivales, Girona y Lleida, y aún lo debe dilucidar con dos más, Andorra y Bilbao Basket, aunque no será sencillo decantarlo a su favor sobre todo ante los del Principado. Las próximas semanas serán una carrera al esprint para evitar un desenlace que parece cantado y ante el que esperan mantener un rayo de esperanza.