Damián Ramos termina sexto en la contrarreloj de Ostende

Damián Ramos ya pedalea hacia el Mundial de Ronse (Bélgica), que se celebrará el próximo mes de agosto. El paraciclista coruñés compitió ayer en la Copa del Mundo de Ostende, también en territorio belga, para iniciar la preparación de la gran cita del verano. Ramos cerró su participación con un sexto puesto en la contrarreloj, su gran especialidad. El deportista coruñés advirtió en una entrevista reciente en LA OPINIÓN que su estado de forma para esta prueba no era óptimo, pero que no estaría lejos de las medallas. Dicho y hecho. Ramos no llegó al podio, pero terminó a cincuenta segundos de tocar metal en su regreso a la competición internacional de alto nivel después del bronce de París. El domingo correrá en la prueba en ruta.