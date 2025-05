Ignacio Liñán: «Si los jóvenes no pierden la chispa, Compañía irá bien»

La semana pasada jugó su último partido con la camiseta de Compañía. ¿Cómo se siente?

Están siendo días de muchas emociones, muy movidos, pero la verdad es que me encuentro bien y estoy muy contento con todo.

¿Cuáles fueron sus sensaciones cuando saltó a la pista?

Sobre todo, tranquilidad. Intenté mantener la calma durante el partido, no provocar ninguna situación rara y disfrutar, porque eran los minutos finales de la temporada. Estuve centrado en hacerlo bien, básicamente.

¿Consiguió disfrutar?

Sí, la verdad es que sí, muchísimo. Más que nada por el respaldo de mis compañeros y el apoyo de la gente, me lo pasé muy bien.

Ha estado cuatro años aquí y se marcha convertido en referente. ¿Qué significa el club para usted?

Compañía es mi segunda casa y de A Coruña me llevo una familia hermosa y grandes amigos. Al final, he vivido experiencias muy bonitas en general, aunque también hubo malos momentos con alguna lesión. Me quedo con las cosas positivas.

Son muchos años jugando en Compañía y viviendo en A Coruña. ¿Le está costando despedirse?

Sí, la verdad. Me siento como cuando dejé Estudiantil o San Juan, cuando me fui de mi casa, que se me escapan hasta las lágrimas (risas). Pero bueno, son decisiones que hay que tomar para seguir creciendo y evolucionar en la vida.

¿Qué diferencias hay entre el Ignacio que llegó y el que se va?

Muchísimas. Aquí aprendí un montón. A nivel de hockey, el estilo de juego en España es diferente al de Argentina y he cambiado mi manera de jugar por completo. Y luego, personalmente, tuve que aprender a mantenerme solo, porque allá vivía con mi familia.

¿Cuáles son los aspectos de su hockey que más han cambiado?

En comparación al hockey argentino, lo que más cambia aquí es el tema táctico. En España, los partidos se preparan mucho en ese sentido, importa un montón. Eso es lo que más he mejorado y lo que me llevo para el futuro, aprendí a moverme mejor sobre la pista.

Se despide con la salvación de OK Plata en el bolsillo tras el ascenso. ¿Cómo valora el curso?

Pues muy bien, me ha gustado mucho la experiencia de este año. Yo siempre tuve fe en el equipo, sabía que íbamos a rendir como rendimos al final. Me voy contento y espero y confío que mis compañeros sigan por este camino, porque son un grupo súper competitivo, que trabaja mucho y al que no le gusta perder nunca.

Creo que el próximo año jugaré en Italia. Es un hockey más ofensivo y vertical, es mi estilo

Lo que viene por detrás en la cantera de Compañía de María también pisa fuerte. ¿Qué opina del futuro del club?

Sí, se trabaja muy bien en las categorías base porque hay muy buenos formadores, tanto de jugadores como de personas. Los padres y los niños tienen valores muy fuertes y se fomenta el compañerismo desde pequeños, siempre están pendientes unos de otros. Eso es lo que yo sentí en este tiempo y es algo bueno, porque son actitudes que te ayudan a seguir y a no rendirte cuando algo va mal, ni en el deporte ni en la vida.

En sus cuatro campañas aquí, vivió un descenso a OK Bronce. ¿Por qué decidió quedarse?

La temporada que descendimos estaba lesionado del tobillo. Hablé con la directiva y ellos querían que me quedase para intentar ascender, así que, como estaba volviendo de la lesión, decidí quedarme porque teníamos muy buen grupo.

Al final subieron y se revalorizó como jugador en OK Plata. ¿Mereció la pena ese paso atrás?

Sí, salió muy bien. Sobre todo, porque, como digo, tenemos muy buen grupo, esa es la clave de todo.

¿Qué le depara el futuro a corto plazo? ¿Tiene algo cerrado?

Lo primero es volver a Argentina a cerrar unos trámites. Allí jugaré un tiempo en un club de San Juan para no estar parado. Y, después, la idea es irme a un equipo de Italia o Portugal para la próxima temporada, pero creo que será Italia. Todavía estoy a tiempo de conocer ligas nuevas y otros equipos, entonces la idea es vivir nuevas experiencias. Ya tendré tiempo en el futuro de asentarme en algún sitio.

¿Tiene alguna referencia del hockey italiano? ¿Cómo cree que puede encajar su juego allí?

Intento ver mucho hockey y tengo amigos que me han dicho que allí se juega diferente. Es un estilo más ofensivo, más rápido, más vertical. Allí no hay tanta posesión ni son equipos tan cerrados como en España. Yo siempre he jugado así y quiero probar a ver que se siente. Después, dependerá de como acompañe el resto del equipo y lo que quiera el entrenador. Creo que estos años en Compañía me acoplé bien a lo que me pedían en una forma de jugar muy distinta a la mía, así que intentaré hacer lo mismo vaya donde vaya.

Hablaba de asentarse en el futuro. ¿Se ve en A Coruña?

Desde luego que sí. Nunca hay que poner la mano en el fuego, pero aquí he formado mi segunda familia y no tendría problema en volver y quedarme, incluso después del hockey.

Aquí se juega a mucho nivel. Compañía, Dominicos... Y el Liceo. ¿Lo ve como una posibilidad?

Bueno, estoy muy lejos de eso aún (risas). Pero puestos a soñar... Me encantaría, la verdad.

Usted se va, pero el equipo seguirá compitiendo en OK Plata. ¿Ve a Compañía preparado para asentarse y ser un proyecto importante en los próximos cursos en la categoría?

A mí, personalmente, me encanta el proyecto de Compañía, por eso me quedé tantos años aquí. No dudo de que les irá bien, porque conociendo a los chicos y viendo el día a día del equipo, sé que van a competir igual de bien que este año. Son muy jóvenes y les tengo mucha fe. Conozco a Dani Garea, Mareque, Kiko… Se entrenan muchísimo y muy duro. A veces hasta nos vamos peleados entre nosotros por lo competitivos que somos, aunque obviamente después se nos pasa. Mientras no pierdan esa chispa, que estoy seguro de que no la perderán, van a competirlo todo hasta el último momento.