Paula Otero da el «salto» en aguas abiertas y se prepara para el Mundial

Paula Otero (A Coruña, 2004) goza de unos días de descanso en Galicia tras haber triunfado el pasado fin de semana en Ibiza. Allí se celebró el Campeonato de España de aguas abiertas, que también sirvió como etapa de la Copa del Mundo. La nadadora coruñesa competía por «dar un pequeño salto» en su clasificación mundial, pero el paso adelante fue gigante: se proclamó campeona nacional en las categorías de 5 kilómetros —donde, además, fue bronce internacional— y 3K knockout, mientras que terminó tercera en la 10K.

Hace poco más de un año que Otero compagina la natación en piscina con el aire libre, desde su traslado a Málaga y la convivencia con algunas especialistas en la disciplina como María de Valdés o Ángela Martínez. «Nadamos todas juntas durante muchas horas. Al final, ya que entrenas para el 1.500, entrenas para los 10K. Si trabajas fondo, trabajas fondo de verdad», bromea la deportista del CNA. La última vez que la coruñesa nadó un 5K antes de Ibiza, todavía era infantil. «Pensé que iba a ser menos exigente, pero fue una carrera muy intensa», relata. La clave estuvo en llegar bien posicionada a la recta final: «Vi un hueco entre la húngara y la japonesa y no me lo pensé dos veces, fui a por él y me salió bien». Eso sí, para lograr la medalla tuvo que apretar. «Te ves bien ahí y dices ‘estoy yendo muy rápido’, pero también esperas que se acabe pronto, porque no sabes cuanto te va a durar la gasolina», señala. En la novedosa 3K knockout se lo pasó mejor. «Es un formato divertido, tanto para las nadadoras como para la gente que lo ve», indica.

La experiencia balear fue «intensa», pero le dio «motivación» para lo que tiene por delante. El Europeo de aguas abiertas se celebra en Serbia la última semana de mayo y Otero se desplaza hasta la cita balcánica con la intención de «ganar una plaza para el 10K» del Mundial de Singapur de este verano. En junio volverá a la piscina para el Campeonato de España: «Voy a por las mínimas para el Mundial en 800 y 1.500». Su meta, en definitiva, es nadar en la cita asiática «sea como sea».