5-0 | El HC Coruña se desintegra entre las manos de un Palau superior

Severo correctivo del Palau al HC Coruña en el regreso a la OK Liga Iberdrola tras un mes de parón (5-0). El equipo catalán, reciente campeón de Europa, no tuvo piedad de un conjunto coruñés que resistió veinte minutos de mucho mérito, en los que pudo incluso marcar a la contra. No bastaron. El tramo final de la primera mitad, en el que el conjunto de Andi Colaianni asestó tres goles seguidos a las de Stanis García, fue mortal y definitivo para los intereses coruñeses. En el segundo tiempo, el Palau levantó el pie del acelerador y el HC Coruña lo agradeció. Inês Severino falló un penalti y Fontdegloria y Colomer completaron el marcador final.