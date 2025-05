El Bilbao Basket extiende la agonía del Leyma Coruña

El Leyma Coruña pende ya de un fino hilo que, al romperse, certificará su descenso a Primera FEB tras apenas una temporada en la liga ACB. Aunque la sentencia podía haber llegado en el duelo de esta jornada contra el Barça, aplazado al próximo jueves, 8 de mayo (20.30 horas), por las funciones del Circo del Sol en el Coliseum, el conjunto coruñés aún tendrá unos días más para seguir apelando a sus opciones milagrosas de permanencia. La derrota del Bilbao Basket en su visita al Joventut (87-79) este sábado evita que los naranjas sellen su descenso, pase lo que pase ante el Barça en el Coliseum. La sentencia sí podría llegar, precisamente, en la visita al equipo bilbaíno en Miribilla el próximo domingo, día 11 de mayo.

Contando con el duelo contra el Barça, el Leyma tiene cinco partidos por delante y cuatro victorias le separan de los equipos que, ahora mismo, mantendrían la categoría en ACB. La permanencia con tintes milagrosos empuja al conjunto coruñés a aferrarse a una remontada sin precedentes que podría volverse todavía más complicada. Bilbao, Girona y Lleida se mantienen con diez victorias, por seis de los coruñeses. Los dos equipos catalanes, a los que el Leyma les ganó el average, disputan hoy sus respectivos duelos de esta jornada. Los gerundenses reciben a La Laguna Tenerife y los leridanos, al UCAM Murcia. Estos últimos, además, aún tienen un encuentro pendiente ante el Gran Canaria.

Para salir del pozo, el Leyma necesitaría un pleno antológico de triunfos en lo que resta de temporada y que alguno de estos equipos perdiese todos los duelos que le quedan hasta el final de la temporada. Es una quimera, a tenor del rendimiento ofrecido.

El descenso a Primera FEB parece irrevocable para el Leyma en las últimas semanas tras perder duelos con rivales directos y no compensarlo con triunfos ante equipos de mayor entidad. Sin embargo, las matemáticas todavía no han sentenciado al equipo de Epifanio y no lo harán en esta jornada 30. La derrota del Bilbao Basket en Badalona alarga la agonía del equipo naranja, que pase lo que pase ante el Barça no tendrá que llorar el descenso matemático delante de su afición. Eso sí, la caída será casi virtual.

Aunque el resultado del Bilbao extiende la agonía naranja, los vizcaínos pueden ser, precisamente, los verdugos del Leyma. El descenso no será matemático ante el Barça, pero sí lo podría ser el próximo domingo (12.30 horas) en la visita a Miribilla en caso de que los de Epi pierdan el jueves ante los azulgranas y repitan fiasco en Bilbao. Una vez acabe la agonía, tocará analizar el proceso y pensar en los pasos a seguir para regresar a la máxima categoría.