Digna Silo, del CH Coruña, debuta este domingo en el Mundial Sub 17

El Mundial Sub 17 de halterofilia ya está en marcha en Lima, Perú. Las promesas internacionales de este deporte pugnan por un puesto entre los mejores del mundo y ahí quiere estar Digna Silo, que debuta el domingo en la competición a partir de las 20.30 horas. La representante del Club Halterofilia Coruña participa en la categoría de 81 kilos.

La coruñesa entró en la selección final de deportistas desplazados a Perú tras obtener la marca mínima en la Copa Federación disputada el pasado mes de febrero en Madrid. Su buen hacer en la capital le sirvió para escribir su nombre entre los trece levantadores convocados para la cita peruana. La coruñesa no es la única gallega, ya que Uxía Romero, del CH Ourense, también pasó el corte y compitió el viernes en la categoría de 64 kg. Esta no será la primera experiencia de Digna al máximo nivel. Pese a su juventud, la deportista del CH Coruña disputó los Europeos Sub 15 y Sub 17 en 2023 y 2024. En el primero cosechó varias medallas de plata, mientras que en su debut continental en Sub 17 finalizó quinta, pero cerca de las posiciones de podio.