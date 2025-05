El Liceo, a activar el modo ‘play off’

La OK Liga 2024-25 baja el telón de su fase regular tras 26 jornadas sobre los patines. El Liceo, con sus metas ya cumplidas, afronta el último encuentro ante el Voltregá (domingo, 12.00 horas, okliga.tv) como un cursillo intensivo de preparación para la fase decisiva por el título que vendrá después.

El partido carece de emoción clasificatoria. Los verdiblancos aseguraron la segunda plaza matemáticamente hace semanas, mientras que los catalanes ya están salvados y con el billete a la WSE Cup del año que viene en el bolsillo. Sin embargo, después de la dolorosa derrota sufrida frente al Reus en la última jornada (8-2), los liceístas buscan limpiar la cabeza de dudas y renovar las buenas sensaciones para iniciar la carrera por el título en el mejor estado posible, tanto física como emocionalmente. Bruno Saavedra es el descartado para el choque tras el regreso de Tato Ferruccio a la lista, que se quedó fuera en el partido contra el Reus.

El Voltregá, por su parte, no ha tenido una campaña sencilla, pero buscará terminarla con buen sabor de boca y tres puntos en Riazor. Los dos equipos mantienen una rivalidad creciente en los últimos cursos —desde la Copa del Rey de 2021 disputada en A Coruña— y la tensión competitiva sobre la pista, aunque no sea relevante a efectos clasificatorios, está garantizada. Así fue en el Pabellón Riera Seca de Mollet en enero, en el duelo que cerró la primera vuelta del torneo regular (1-3). Allí, el Liceo tuvo que exhibir su máximo nivel para llevarse tres puntos que lo catapultaron a la segunda posición, pero no fue sencillo. Martí Serra sostuvo al equipo desde la portería, con varias intervenciones de mérito que mantuvieron el cerrojo verdiblanco a buen recaudo, mientras Xaus, Carballeira y Nil Cervera impulsaron con goles un triunfo vital para los intereses coruñeses.

En A Coruña se presupone un nivel de intensidad similar que debe mantener alerta a los hombres de Juan Copa. Y más cuando las dos principales armas del rival amenazan con cumplir la Ley del ex en una pista que conocen bien: Álex Rodríguez y Jordi Burgaya, ambos campeones de la última OK Liga del Liceo en la 2021-22, son los máximos anotadores del combinado que dirige Ferrán López. Rodríguez, de hecho, llegará al Palacio de los Deportes con el stick cargado tras marcar cinco tantos en el último triunfo de los catalanes frente al Vilafranca.

La última fecha liguera se disputará en horario unificado y servirá también para conocer al rival del Liceo en la primera eliminatoria por el título. Los colegiales, al ser segundos, se enfrentarán al conjunto que ocupe la séptima plaza al término de la jornada. Ahora mismo sería el Lleida, pero, en función de los resultados, también podrían ser Noia o Calafell.