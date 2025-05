El «espía de la CIA» que decantó la victoria del Bosco contra el Barça

Un fichaje frustrado, unos tiros libres anulados y el despido de un jugador norteamericano que resultó ser un agente encubierto de la CIA. La relación del baloncesto coruñés con el Barcelona ha tenido un único precedente en competición liguera. El conjunto azulgrana solo ha visitado una vez la ciudad en competición liguera. Fue en el duelo que disputaron el 2 de febrero de 1969 en las pistas de la Laboral contra el Bosco Revoltosa. Los coruñeses se impusieron (63-58) en un encuentro que se decidió de la forma más rocambolesca. Los árbitros anularon unos tiros libres de Albie Grant, exjugador de los New Jersey Americans (precursor de los actuales Brooklyn Nets) que el Bosco probó antes de que fichase por el Barça. El americano agotó el tiempo para lanzar, le anularon los tiros y el club culé le despidió de inmediato. Poco después se hizo público que era un agente de la CIA.

Albie Grant. / LOC

El Bosco Revoltosa se estrenó en la Primera División en 1968. La experiencia solo duró un año, en buena parte, porque no logró incorporar a ningún jugador norteamericano a su plantilla. Estuvieron cerca de fichar a Albie Grant, un pívot neoyorquino muy bajo para su posición (no llegaba a los dos metros de estatura) con pasado en la ABA League, una competición profesional estadounidense que rivalizó entre los 60 y los 70 con la NBA. «Lo quiso fichar el Bosco, pero al final se lo llevó el Barça», recuerda el exjugador del Bosco, Rafael Reparaz. Precisa que, en aquella época, el Barça no era el equipo más potente de la Ciudad Condal, ese honor le correspondía al Picadero.

Pese a no tener a ningún extranjero, el Bosco se hizo fuerte en casa aprovechando las circunstancias de la pista de la Laboral. «Era un campo muy pequeño y el suelo era de baldosas. No tenía grada y solo había un metro entre la línea de banda y la pared. Para sacar, la gente se tenía que apartar», recuerda Reparaz. Allí sucumbieron en la primera vuelta de la liga el Náutico, el San José Irpén, el Mataró y el Manresa. Solo el Estudiantes fue capaz de llevarse la victoria. El Barça, en el que militaba como jugador Aíto García Reneses, fue el siguiente en pasar por A Coruña, el 9 de febrero de 1969, en la primera jornada de la segunda vuelta. En la primera se habían impuesto con claridad (95-66), pero la revancha fue por otros derroteros.

«A base de luchar mucho pudimos sacar el partido adelante», cuenta Reparaz, que vivió el duelo desde el banquillo. Los puntos de Alfredo Pérez resultaron vitales para mantenerle el pulso a los blaugranas y llegar al tramo final del partido en liza por el triunfo. El duelo solo lo decidió Albie Grant, el anhelado fichaje del Bosco que acabó en las filas culés. «Le pitaron unos tiros libres a favor. Cogió el balón y se puso a bailarlo con un dedo para hacer tiempo, pero solo tenía cinco segundos para tirar. Como no lanzó, se los quitaron», relata el exjugador coruñés. Esa decisión le dio al Bosco tuvo la oportunidad de anotar y decantar el partido a su favor (63-58). Aquel fue el penúltimo triunfo del Bosco en la élite. En el resto de la segunda vuelta solo sumó una victoria y un empate más y no pudo evitar el descenso a Segunda.

Grant, por su parte, pagó muy caros sus malabares. «Lo mandaron al banquillo directamente y le echaron del equipo. Después se supo que, además de jugar al baloncesto, era un espía de la CIA», añade Reparaz. Su carrera en el baloncesto llegó a su fin en aquel partido en la Laboral. Después se trasladó a Madrid como estudiante de Medicina, un grado que recibió oficialmente en la década de 1990. Volvió con el título a Estados Unidos y falleció en 2004.