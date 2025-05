La cantera «sin límites» de Compañía

Compañía lo ha vuelto a hacer. El club colegial ha clasificado a tres de sus equipos base —el Infantil, el Juvenil y el Júnior— para sus respectivos Campeonatos de España tras ser campeones gallegos y ganar sus sectores. La cantera colegial mira hacia el futuro con hambre, a la espera de las competiciones nacionales para demostrar su valía fuera de las fronteras autonómicas.

Álvaro Rodríguez, entrenador del Júnior y del filial de OK Bronce, señala que no existe ningún «secreto» para esta dinámica ganadora, sino que la fórmula del éxito son las muchas horas que cada cuerpo técnico y cada plantilla pasan sobre la pista. «Cuando aparecen jugadores buenos o que tienen algo especial, es una ayuda, pero el talento sin trabajo no va a ningún sitio», advierte Rodríguez. El técnico sabe de lo que habla. El coruñés portó el brazalete colegial durante una década y conoce de sobra el camino hacia lo más alto con la elástica azul. Ahora, desde el banquillo, intenta guiar a las nuevas generaciones doradas para que expriman al máximo su talento en la entidad de Riazor. «El objetivo de los entrenadores es que cada año sean un poco mejores y creo que vamos por buen camino, estamos muy contentos con todos los chicos», relata, acerca de nombres como Hugo Mareque, Dani Garea, Álex Pérez, Kiko García o Álvaro Trigo, que hace unos meses sonaban a futuro, pero que a base de hockey, se han convertido en presente colegial.

La ventaja con la que parten los jugadores de Compañía respecto a sus rivales es que, en su mayoría, todos alternan varias categorías y se están forjando en Plata y Bronce entre gente más experimentada. «Al final, esas competiciones exigen mucho cada fin de semana, una cosa que en categorías inferiores no pasa tan a menudo», señala Rodríguez. De ahí que la continuidad del primer equipo y del filial en los escalafones nacionales sea vital para que sus perlas no tengan que buscarse la vida ni fuera de A Coruña ni fuera del club. «Es muy importante dar continuidad a los dos proyectos», reconoce Álvaro, que también explica que entre Plata y Bronce hay «un salto importante», porque la segunda división va a otro ritmo: «Hay que pensar y hacer las cosas más rápido».

Rodríguez no se atreve a poner un límite a los diamantes sobre patines que se forjan entre los muros de Compañía y sueñan con alcanzar cotas más altas: «Es difícil de adivinar». El técnico indica que el nivel «lo marca la competición» y la única forma de subir peldaños es «seguir trabajando». A corto plazo, eso sí, los objetivos deben ser «la permanencia» en Plata y Bronce y «mejorar las prestaciones» de este curso para asentarse en las categorías. «Ahí veremos si estas generaciones tienen techo o no», concluye.