Nuno Paiva: «A Coruña me gusta para jugar y vivir, pero me centro en el presente; hay mucho por jugar»

Acaban de terminar la fase regular de la OK Liga con el Lleida. ¿Cómo afrontan el ‘play off’ y el último tramo de la temporada?

Lo afrontamos igual que hemos afrontado cada partido hasta el momento, con ganas de ganar. Es así de sencillo, no hay más. Estamos haciendo una buena temporada y queremos seguir así.

Este curso fueron finalistas de la Copa del Rey y jugaron la Final Four de la WSE Cup. ¿Ven la OK Liga como la oportunidad de coronar una gran campaña?

Sí, nos falta un título para redondear el buen año que estamos haciendo. Sabemos que va a ser difícil y que jugar contra el Liceo nunca es sencillo, porque ha sido uno de los pocos equipos contra los que no hemos logrado ningún punto este año, pero tenemos la ambición de seguir adelante en los play off y luchar por la liga. Iremos con todo y sin miedo, a competir de tú a tú e intentar ganar.

Juegan primero en el Palacio de los Deportes. ¿Cómo valoran empezar a domicilio?

El primer partido fuera de casa lo hace un poco más difícil. El Liceo juega en su pista, la conoce muy bien y tendrán a su afición, que es un input para ellos. Nosotros vamos con humildad, a trabajar en defensa y sacar el mejor resultado posible en A Coruña. Ellos se han ganado el derecho a empezar en casa por quedar segundos y nosotros iremos a luchar, sea como sea.

Este tipo de eliminatorias, que son al mejor de tres encuentros, ¿se gestionan a 50 o a 100 minutos? ¿Influye el margen de error?

Sabemos que para pasar a la siguiente fase tenemos que ganar dos partidos, así que lo afrontamos de uno en uno. Intentaremos sacar puntos en Riazor y terminar la eliminatoria en nuestra pista

El enfrentamiento liguero en el Palacio fue muy igualado y terminó solo 1-0 a favor del Liceo. ¿Esperan algo igual o el contexto de ‘play off’ puede cambiar el guion?

Yo creo que será una eliminatoria muy atractiva. Somos dos buenos equipos a los que nos gusta meter goles. Ese fue uno de los pocos partidos en los que no marcamos, por los méritos defensivos del Liceo. Espero que ahora celebremos más goles (risas).

¿Cuáles son las claves de este Lleida tan competitivo?

Nuestro punto más fuerte es el grupo, somos muy unidos y eso nos ayuda en los momentos difíciles. Además, las cosas nos van saliendo. Estamos defendiendo bien y tenemos un equipo muy ofensivo. Al final, así marcamos más goles y tenemos más posibilidades de conseguir victorias.

¿Y cuáles cree que son los puntos fuertes del Liceo?

Lo primero, la experiencia que tienen en este tipo de partidos, que es un grado. Y, después, son un equipo muy organizado, tienen una buena estructura, tanto de ataque como de defensa, y ahí nos pueden hacer daño.

¿Cómo le va a usted este año?

Las cosas me están saliendo bien y estoy disfrutando mucho del hockey, esa es una de las cosas más importantes que un jugador puede hacer.

Tienen en sus filas a Fran Torres, ‘Tombita’, cedido por el Liceo. ¿Cómo ha sido su año?

La temporada en Lleida le ha sentado bien. Es un jugador que trabaja muchísimo en los entrenamientos y los partidos. Eso, al final, se demuestra en los minutos que está teniendo, que son de mucha calidad. Ha dado un paso adelante y depende de él seguir avanzando.

Vistió la camiseta de Compañía de María una temporada. ¿Qué recuerdo tiene?

Compañía fue el paso deportivo que me cambió la vida. Sin ese año, no habría llegado a donde estoy ahora. Tengo muchos recuerdos bonitos y estimo al club de corazón. Todavía estoy pendiente de ellos y sigo sus resultados, acabo de ver que las categorías inferiores se clasificaron para los Nacionales y me alegro. Comparto vestuario aquí con Chino [Miguélez], que también jugó ahí, y los seguimos.

Su nombre se ha asociado al Liceo para la temporada que viene. ¿Volverá a patinar en las pistas de A Coruña?

Ahora mismo estoy concentrado en el presente. Tenemos todavía muchas cosas bonitas que jugar, precisamente, contra el Liceo y quiero centrarme en el Lleida para acabar bien la temporada.

Es una ciudad donde se juega mucho al hockey. ¿Le gusta?

Cuando estuve en Compañía, como ya he dicho, hice muchos recuerdos inolvidables y es una ciudad que me gusta mucho para jugar y para vivir.