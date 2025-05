Rubén Río se rompe y no descarta la retirada

Los peores presagios con Rubén Río se han cumplido. El lateral derecho del Frigoríficos del Morrazo se perderá lo que resta de temporada a causa de la rotura del menisco de su rodilla izquierda, la articulación que llegó a ocasionar su retirada provisional del balonmano en 2022. El jugador coruñés deberá pasar por quirófano en una fecha aún por determinar y será entonces cuando tome una decisión sobre su futuro. Su idea es la de continuar jugando, pero no descarta colgar las botas en función de lo que le digan los médicos tras la operación. «Mi intención es seguir jugando, pero hay que escuchar a los médicos, que me digan cómo está esa articulación. Lo que tengo claro es que si no se puede, no se puede. Hay que ser sincero con uno mismo, y si los médicos me dicen que es una locura seguir, pues... Tampoco quiero ser un lastre ni arrastrarme por las pistas. Lo mejor sería hacerse a un lado y continuar con mi vida», asegura.

«Tenía la esperanza de que se pudiese solucionar sin cirugía, pero finalmente no ha podido ser. Al estar roto el menisco no puedo extender completamente la pierna y hay que operar», afirma Río después de que la resonancia que se le practicó para conocer el alcance exacto de su lesión desvelase una rotura en asa del cubo meniscal. «El problema es que yo tengo un problema de cartílago y el menisco es el que me lo protege. Al tenerlo dañado empeora el estado de una articulación que ya no está muy bien», relata el coruñés.