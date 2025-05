El Barça amenaza al Coliseum y a un Leyma con un hilo de vida

Un Barça enrabietado y cansado o un Barça confiado y agotado. Cualquiera de los dos panoramas no es nada halagüeño para el colista de la ACB, para un equipo como Leyma Básquet Coruña del que su supervivencia pende de un hilo. Diego Epifanio prefería la segunda opción, pero tendrá que conformarse con la primera para recibir esta noche a uno de los grandes de la competición que visitará el Coliseum este jueves a las 20.30 horas (Movistar Deportes). Será el menor de sus problemas, porque el potencial del equipo culé sigue ahí, aún sin Final Four de Euroliga, y al conjunto coruñés se le ha acabado el margen de error. Una derrota no supondrá un descenso confirmado, pero sí virtual. La sentencia podría llegar entonces en Bilbao. Este el camino negro que le tiene marcado el destino y del que pretende despegarse a partir de esta noche en un Coliseum que volverá a mostrar una entrada a la altura de las mejores pistas de una liga top de Europa. Un caudal de ilusión que se puede perder en breve. Una pena.

El Leyma ya cuenta con la baja hasta final de temporada de Thomas Heurtel, su gran fichaje esta campaña, que ha resultado insuficiente para operar esa reacción que tanto anhelaba. Tampoco estará otro jugador que es básico por su ascendencia sobre el grupo, por su producción ofensiva y por esas opciones que le da el equipo en el juego dentro-fuera. Se trata de Trey Thompkins, ex del Real Madrid y que ha vivido muchas batallas ante los blaugranas. Cuando se produjo esa lesión en el partido ante el Granada en el Coliseum, se fijó un plazo estimado de recuperación de entre dos y tres semanas y el primer partido que aparecería en ese deseo era el del Barcelona. Diego Epifanio confirmó ayer que no estará y que su regreso dependerá de los médicos y de la sensaciones de un jugador que ha tenido muchos problemas en los últimos años en esa articulación. No ha realizado aún trabajo de pista. Quien sí lo había podido hacer, aunque ha tenido que dar un paso al lado en las últimas sesiones, fue Augusto Lima. En Tenerife hizo uno de sus mejores partidos, pero jugó con molestias. En esta ocasión parece que no le van a permitir saltar a pista. Otra baja sensible para los coruñeses. Epi se quedaría, de esta manera, con los doce jugadores justos para conformar una lista en la que entrarían Ángel Núñez y Álex Hernández que apenas cuentan. Una rotación corta ante un coloso.

«Hay que elegir bien los tiros, porque en cuanto los haces mal, te castigan. Ahora encima corren muchos, de los que más». Epi conoce las virtudes de un rival que ve preparado y con plantilla para compaginar ACB y Euroliga.

Dentro de su discreción, no le ha gustado la designación arbitral, ya que son los colegiados de Badalona: «Estuvieron en un partido que podía haber sido importante para nosotros y alguna de sus decisiones no nos permitieron llevárnoslo. El tema arbitrajes es complicado. Podría decir que estamos aquí (en descenso) por ellos y sería injusto», apunta un entrenador que anhela el milagro empiece hoy.