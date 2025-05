¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

Nueva jornada para el deporte coruñés con diferentes grados de urgencia.Unos equipos apuran sus opciones de culminar sus metas, mientras otros juegan simplemente para cerrar la campaña.

Hockey Patines

Fin de semana de contrastes para el hockey de A Coruña. La cita más destacada de la jornada se celebra el domingo en el pabellón de Monte Alto, en un compromiso a todo o nada en el que Dominicos y Oviedo Roller se juegan la continuidad en la OK Plata (16.10 horas). De vencer, los coruñeses podrían certificar su salvación si Sant Feliu no gana su partido. También en esa categoría, Compañía recibe el sábado al Español (Elviña II, 13.30) en un duelo sin nada en juego para los dos equipos. Un escalón más abajo, en OK Bronce, Compañía B se mide el domingo en casa al Santuxu Hockey Taldea (12.45). En femenino, el Hockey Club Coruña se enfrenta al Vilasana en el Palacio de los Deportes a partir de las 17.00 del sábado, mientras que en la segunda división, el Resa Cambre visita al Raspeig para intentar prolongar su racha positiva (sábado, 20.20).

Fútbol sala

El Viaxes Amarelle visita el sábado la pista del Segosala (17.00), el octavo clasificado, en una recta final agónica en la Segunda RFEF.

Atletismo

El Coruña Corre regresa con su tercera carrera de 2025. La Baixada Popular de San Pedro de Visma se celebra el domingo, desde las 10.00 de la mañana. El recorrido, de casi 6,5 kilómetros, atravesará el parque de Bens.