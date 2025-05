Muchas decisiones por tomar en el Leyma ante una Primera FEB voraz

Consumado el descenso, el Leyma Coruña ya vive los primeros días del que será un nuevo proyecto, la próxima temporada, en Primera FEB. Ya sin Taylor, el conjunto naranja tiene aún varias jornadas por delante en la pista, pero los deberes se centran fuera de la cancha. El club tiene importantes cuestiones que abordar en los próximos días y semanas, algunas propias y otras ajenas, para comenzar a definir los contornos de un nuevo episodio en su historia. Una Primera FEB tan voraz, o más, que la LEB Oro que dejó hace doce meses acecha y la exigencia para un recién descendido de ACB reduce el margen de error.

Nueva plantilla

El descenso de categoría aboca al Leyma a reformar en buena medida el plantel con el que ha encarado este curso en la ACB. Ningún jugador tiene contrato ni asegurada su continuidad en el equipo al certificarse el descenso. Cabe la posibilidad de tratar de renovar a alguno que acepte quedarse en el proyecto, con una considerable reducción salarial. Otros, la mayoría, optarán por salir al mercado y buscar acomodo en un equipo de ACB o de otra liga puntera fuera de España.

Brandon Taylor ya ha hecho las maletas rumbo al Virtus Bolonia. Otras figuras como Trey Thompkins, Augusto Lima, Phil Scrubb, Thomas Heurtel, Karlis Silins o Ángel Núñez, todos incorporados en los últimos doce meses, están también en la rampa de salida.

Jugadores que se quedaron tras el ascenso como Yunio Barrueta o Atoumane Diagne, han puesto sus nombres entre los mejores en sus respectivas virtudes a lo largo de la temporada. El alero cubano es actualmente el segundo jugador que más triples anota por partido en toda la ACB. Diagne, por su parte, tiene el segundo mejor porcentaje de tiros de dos puntos (74,5%) y es el cuarto que más mates promedia (1,1 por encuentro). Acertar en los fichajes y en las renovaciones, si las hay, será esencial para acortar el camino de regreso a la élite.

Diego Epifanio

Al pasar revista a los tripulantes, también será necesario evaluar el trabajo del capitán del barco. Diego Epifanio ha cumplido su tercera temporada en el Leyma y tiene contrato para un curso más, pero el descenso debe conllevar una revisión del estado del proyecto para reforzar la confianza en el burgalés o para optar por un cambio de rumbo.

«He tenido la oportunidad de dirigir cien partidos en el Leyma y ojalá puedan ser 200», comentó hace unas semanas, antes de hacerse centenario en el banquillo naranja. En esa ocasión, no desveló su futuro. «Si el club considera que tengo que seguir el año que viene, ya lo hablaremos», sugirió Epi.

Ampliación de capital

Aunque el proyecto en máxima categoría llega a su fin, el club aún tiene pendientes los trámites para acometer la ampliación de capital que se le requirió al ingresar en la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). Esta exigencia se desvanece al descender a Primera FEB, pero volverá a ser necesaria en un hipotético ascenso. «El primer reto es mantener la categoría. Sin eso, no hace falta ampliación», comentó el presidente, Pablo de Amallo, al tomar posesión de su cargo en diciembre.

No obstante, el club planea acometer esta operación cuanto antes, priorizando a los actuales accionistas y rechazando a inversores mayoritarios, para tener cumplido el trámite si consigue volver y para robustez al proyecto.

Una categoría voraz

El Leyma se marchó de LEB Oro en 2024 y regresa, un año más tarde. La segunda categoría ha cambiado de nombre, pero mantiene la misma exigencia. La Primera FEB no perdona a nadie, ni siquiera a los clubes recién descendidos de ACB. Equipos como el Estudiantes, Fuenlabrada, Betis o Gipuzkoa llevan años sin poder consumar su regreso a la élite. El San Pablo Burgos salió esta temporada de ese grupo al consumar un ascenso a ritmo de récord (32-2).

Obradoiro y Palencia, recién descendidos, se cruzan en un play off que no permite ningún despiste. Por abajo, se han despedido viejos conocidos como el Real Valladolid y el Castelló, rumbo a una Segunda FEB de la que ya ha ascendido el Palmer Basket mallorquín. Otra novedad será la Copa de España, que reúne a equipos de Primera y Segunda FEB y que reemplaza a la Copa Princesa. Volver a subir no será coser y cantar.