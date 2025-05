Juan Copa: «El Liceo siempre compite, aquí no hay años de transición»

Este fin de semana comienza la fase definitiva de la OK Liga, llega la hora de la verdad. ¿Cómo afronta el Liceo este ‘play off’?

Vamos a competirlo, como siempre. Si analizamos el año en general, hemos jugado la semifinal de la Supercopa y la Copa del Rey y nos quedamos a un pasito de la Final Four de la Liga de Campeones. Eso es lo que nos piden nuestros aficionados, pelear por todo. Claro que el fin es conseguir los títulos, pero esa es la primera base y es lo que vamos a intentar. Nos lo hemos ganado con nuestro trabajo. Conseguimos una regularidad tremenda, con mucho esfuerzo, y logramos la segunda plaza a falta de dos jornadas para el final, que es muy importante ahora. Vamos a intentar proteger nuestra pista. El sábado tenemos el primer asalto y queremos golpear primero.

El suyo es un equipo que cambia cada poco tiempo y, aún así, sigue compitiendo. ¿Cómo lo logra?

El Liceo tiene que competir por todo, aquí no hay años de transición. Lo que hay son años más complicados que otros a nivel de fichajes, porque cada día es más difícil. Ahí, Antón Boedo [director deportivo], está haciendo un trabajo enorme, porque ya sabemos que hay clubes que tienen mucho poder, pero este proyecto todavía atrae mucho y eso es importantísimo. El hecho de renovarnos constantemente hace que el equipo vaya de menos a más, pero es lógico. Hoy no somos los mismos que en la Supercopa o en el inicio de liga, que no fue bueno. Todos queremos victorias rápidas, pero construir un equipo lleva mucho tiempo y mucho trabajo. De hecho, las estadísticas muestran que en la primera vuelta perdimos cuatro partidos y en la segunda hicimos diez victorias, dos derrotas y un empate. Ahí se ve la progresión. Lo que hay que hacer es, como digo, competir e insistir en todas las competiciones, porque si insistes y juegas los partidos en los que se deciden los títulos, es más fácil que un año te caiga uno.

Las próximas semanas serán exigentes físicamente, con partidos muy intensos y muy seguidos. ¿Cómo están en ese sentido?

Bien. Desde que supimos que éramos segundos nos pusimos a trabajar en ello. Marc Godayol [preparador físico] diseñó una mini pretemporada en la que pudimos trabajar, sobre todo, en prevención de lesiones. Tenemos a todos los jugadores disponibles y el haber hecho los deberes a tiempo nos permitió dar descanso a los más cargados y repartir minutos de juego a la gente que los necesitaba. Hemos tenido que preparar todo el play off ahora, barajamos todas las posibilidades, porque después no tendremos tiempo entre eliminatoria y eliminatoria.

A nivel emocional y mental, ¿tiene que trabajar mucho con el vestuario este tipo de contextos?

El jugador que viene al Liceo sabe que se pone la camiseta verde para jugar estos partidos y estas competiciones, ya se encargan Dava [Torres] y César [Carballeira] de decirles a los nuevos como va la cosa. Tenemos gente con experiencia, que ha jugado muchas veces en estos contextos y, los más jóvenes, también han estado en citas importantes con otros clubes o con sus selecciones. No hay que hacer nada para motivarlos, solo hay que ver el nivel de intensidad con el que se están entrenando. Lo que queremos todos es que la semana pase rápido para saltar a la pista el sábado en Riazor.

El Lleida es el rival en estos cuartos de final. Fueron finalistas de la Copa del Rey y llegaron a la Final Four en la WSE Cup. ¿Qué opinión tiene de ellos?

El play off está súper igualado, lo comentamos todos los entrenadores, por eso el factor pista es tan importante. Nos ha tocado un rival que está haciendo una temporada muy buena. El Lleida terminó la primera vuelta entre los cuatro primeros e hizo una Copa del Rey fantástica, pudo haber ganado la final tranquilamente. Quizá su segunda vuelta no fue tan buena como la primera, porque notaron la baja de Nico Ojeda, que es un jugador diferencial. Pero son un equipo que están haciendo las cosas muy bien, con una buena plantilla de ocho jugadores, dos buenos porteros y un gran entrenador. Y después está Darío Giménez, que es uno de esos jugadores que, cuando está sobre la pista, crea un subsistema dentro del sistema, vamos a tener que tenerlo bien controlado. Hemos trabajado estas semanas para ser un equipo sólido y equilibrado, porque cuando somos sólidos podemos ganarle a cualquiera y ya lo hemos demostrado. Vamos a intentar equivocarnos poco en este play off.

Ya fueron un equipo muy ordenado en ciertos momentos de esta campaña, donde parecía muy difícil hacerles daño y marcarles gol. ¿Eso es lo que espera ahora?

Sí, es verdad que lo fuimos, pero a la Copa, por ejemplo, no llegamos bien. Por el contrario, yo creo que ahora sí estamos en un buen momento. Cuando estás a las puertas de un play off, buscas y analizas lo que te ha traído hasta aquí y, hablándolo con el staff y los jugadores, nos dimos cuenta de que cuando somos un equipo sólido y equilibrado, somos capaces de hacer partidos como el que hicimos en la vuelta de la Champions contra el Barcelos. Vamos a intentar ser fuertes a nivel defensivo, sobre todo en casa, porque aquí la afición nos ayuda mucho.

En el Lleida se reencontrarán con Fran Torres, ‘Tombita’, cedido allí este curso por el Liceo. ¿Cómo valoran su rendimiento desde la distancia?

Cuando tomamos la decisión de cederlo, la tomamos pensando en él y en el equipo. Él, Bruno [Saavedra], Nil [Cervera], Jacobo [Copa]… Son el futuro del club, quienes deben liderar este proyecto en un par de temporadas. Tombita está haciendo una gran campaña, ha subido muchísimo su nivel, sobre todo el físico, y vamos a tener que controlarlo bien el sábado, porque se mueve genial en zonas interiores. Es otro de los jugadores de gran calidad que tiene el Lleida entre sus filas.

En esas filas del Lleida también juega Nuno Paiva, al que se le relaciona con A Coruña la próxima campaña. ¿Qué me dice de él?

Sí, bueno, te digo que Nuno Paiva es un muy buen jugador (risas). Allí también está Chino Miguélez, que es coruñés y a mí me gusta mucho. Tienen una plantilla muy completa, será bonito.