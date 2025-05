Epi: «Va a ser duro saltar a la pista contra el Andorra»

El Leyma Coruña disputa el sábado ante el Andorra (19.00 horas) su antepenúltimo partido en la Liga ACB, el primero desde el descenso la semana pasada. «No es una situación fácil», comentó Diego Epifanio, su entrenador, en sala de prensa. «A nivel emocional y motivacional es duro de llevar, pero tenemos una responsabilidad con nuestra gente y con el club. No nos olvidemos que ahora mismo jugamos con la imagen de la ciudad, con nuestra imagen profesional y con la ilusión de muchos de nuestros aficionados a los que tristemente no hemos podido dar muchas alegrías», dijo.

«Va a ser muy duro saltar a la pista contra el Andorra, ojalá la gente entienda el mal momento que estamos pasando, aunque no lo comparta», afirmó el técnico burgalés, que también aclaró que el objetivo del grupo es «intentar pasar a Granada en la clasificación y no quedar últimos».

Epi destacó que «las cuatro piezas más importantes» del proyecto [Thompkins, Lima, Heurtel y Taylor] no van a estar disponibles esta jornada, pero resaltó el compromiso de los demás jugadores: «A ver si aprendemos a disfrutar estos tres últimos partidos». El entrenador habló de la salida de Brandon Taylor rumbo a Italia: «Ha sido nuestra referencia durante todo el año». Para suplirle, la entidad naranja fichó a Alonzo Verge Jr, aunque todavía no es seguro que esté disponible para debutar. Sobre su continuidad prefirió no hablar: «Tengo muchas otras cosas en la cabeza»