La Gala del Deporte contará con la banda sonora de la arzuana MJ Pérez

La séptima Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca contará con la actuación de MJ Pérez. La cita, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, estará acompasada por la música de la cantante arzuana y será presentada por el periodista Alfonso Hermida, habitual conductor del evento en la mayoría de sus ediciones celebradas hasta el momento.

La voz de MJ es una de las más reconocibles dentro del panorama musical de Galicia, con una dilatada carrera de más de diez años sobre los escenarios. La solista, natural de Arzúa pero portuguesa por parte de madre, inició su recorrido musical en 2013 y suma más de 200 conciertos y 4 álbumes de estudio. La música es su vocación, pero el deporte —en especial el fútbol— también es una de sus grandes pasiones. «Mi conexión con el fútbol y la música fue tremenda desde que era una niña, sentía ambas cosas muy dentro de mí y siempre las tuve presentes», relata la artista. Esta conexión y la necesidad de unir los dos mundos, la llevaron al estudio en 2024 para grabar Tanto por loitar, una canción dedicada al Deportivo Abanca —en particular— y al fútbol femenino —en general—. «Durante mucho tiempo intenté separar las dos facetas, pero cuando haces arte, uno de los motores es la expresión personal y querer plasmar algo muy fuerte que llevas dentro», indica MJ. «Empecé a componer de la mano de aquel Dépor que nos fascinó a todos [el que jugó en Primera en la campaña 2019-20]; de ahí cogí el lema de la temporada, que era ‘Quen teña honra que me siga’ y salió la canción», explica. Sin embargo, este fue solo un primer acercamiento, porque el impulso real llegó el siguiente curso, cuando el conjunto blanquiazul descendió a Primera RFEF: «Sentía que cuanto peor nos iba, más necesidad tenía de hacer algo para animar al equipo». Tanto por loitar se estrenó definitivamente en 2024, pocas semanas antes del segundo ascenso deportivista a la Liga F, como muestra de apoyo para la consecución del objetivo.

Sin embargo, la canción no es exclusiva del Deportivo, al que ni siquiera se menciona de manera directa en los casi cuatro minutos que dura, si no que la letra «habla del camino que han hecho las mujeres vinculadas al fútbol femenino» en cualquier momento de la historia hasta la actualidad. Este no será el último trabajo vinculado al fútbol de MJ, pues está preparando un nuevo proyecto que también promete ritmo y frescura en torno al balón y el césped.

Su espectáculo en la Gala del Deporte será la primera vez que la artista una en directo sus dos pasiones. «Me hace mucha ilusión porque, aunque focalizo en el fútbol porque es lo que yo practiqué, siempre me gustó el deporte en general». Su setlist incluirá algunos temas futbolísticos, pero irá un pasó más allá. «Vamos a abrir con Correría o risco, que es una canción que en el estribillo repite la frase ‘sen medo a perder ou gañar’ y habla de hacer las cosas sin saber lo que va a suceder, de estar en una lucha constante más que de perseguir una victoria concreta. Creo que eso encaja mucho con el espíritu deportivo», afirma MJ. Además de eso, la arzuana desgrana otros detalles de su show: «Escogí Zagueiro, del cantante brasileño Jorge Ben Jor, porque está dedicado al defensa y es una figura que muchas veces pasa bastante desapercibida para lo importante que es». Estará acompañada de Alberto Romero, que tocará, entre otros instrumentos, la guitarra.