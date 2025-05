29-28 | Golpe de efecto de un OAR a la épica

Primer choque de la fase de ascenso a la División de Honor Plata con victoria agónica del OAR Attica 21 frente al Sant Joan (29-28). El equipo coruñés, que fue a remolque todo el partido, remontó en los últimos cinco minutos para sumar los tres primeros puntos a su casillero y acercarse al objetivo.

La primera parte combinó momentos de ritmo vertiginoso con instantes más pausados. El Sant Joan hizo gala de una férrea defensa, complicó las finalizaciones coruñesas y mostró un gran acierto arriba. Nando González trataba de mantener la calma y pedía constantemente pausa, paciencia y orden a sus jugadores. Bajo la batuta de Beltrán, que dirigía el compás del equipo, los locales intentaban rehacerse, pero la sensación sobre la pista era de que, cuando los visitantes aceleraban, encontraban la red coruñesa con facilidad. González movió el banquillo buscando una reacción, pero los intentos oaristas continuaban sin ser certeros ni precisos. Los rojillos se fueron al descanso con una ventaja de cinco puntos (11-16).

El segundo tiempo comenzó con tanto del Sant Joan para marcar territorio y los visitantes abrieron brecha en el electrónico en los primeros diez minutos. Los problemas del OAR en los metros finales no terminaban de solucionarse, pese a que los coruñeses anotaban a cuentagotas para no descolgarse demasiado en la carrera por la remontada. Los rojillos insistían en las circulaciones largas, sin prisa, mientras el conjunto de Nando González se esforzaba en acelerar sus ataques. La reacción local llegó en el minuto 25, cuando logró ponerse por delante por primera vez desde la jugada inicial del encuentro. Los último cinco minutos fueron vertiginosos, hasta que Beltrán anotó el 29-28 definitivo y obligó a sus compañeros a defender la última jugada con el alma. El Sant Joan tuvo la igualada en un golpe franco de Douglas, pero la defensa desvió el lanzamiento para desatar la locura en San Francisco Javier. Triunfo memorable de un OAR con carácter que el sábado por la tarde (20.30 horas) se mide al Zaragoza en la segunda jornada del play off.