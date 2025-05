El Liceo enfrenta la hora de la verdad ante un Lleida sin nada que perder

El minutero va corriendo y la adrenalina y los nervios comienzan a discurrir bajo la piel de los jugadores y la masa social del Liceo. «Quien viene aquí sabe que se pone la camiseta verde para jugar estos partidos y estas competiciones», señalaba Juan Copa en una entrevista reciente en LA OPINIÓN. Y es que el conjunto verdiblanco afronta el sábado, sobre la tarima del Palacio de los Deportes de Riazor, el primer partido de los cuartos de final del play off por el título de la OK Liga contra el Lleida (18.30 horas, okliga.tv). El primer paso en un camino que promete la gloria liguera, para un vestuario que no ha dejado de persistir en su búsqueda de la eternidad. Fallaron en una prematura Supercopa; estuvieron lejos de su mejor versión en la Copa del Rey, y reaccionaron tarde en la WSE Champions frente al Barcelos. La OK Liga, que premia la regularidad y el trabajo doméstico, es la última oportunidad de tocar metal para un Liceo que mezcla una marcada identidad coruñesa con la experiencia de sus piezas más contrastadas y la rebeldía juvenil de sus pupilos más noveles.

Para llegar a lo más alto, deben empezar por el principio. Y el principio es, ni más ni menos, que un Lleida que aterriza en A Coruña con sed de triunfos. El combinado catalán está firmando una temporada para el recuerdo, con un cuarto puesto en la primera vuelta liguera, la Final Four de la WSE Cup —perdieron frente al Igualada que, a la postre, fue campeón— y una igualadísima final de la Copa del Rey que cayó para el Reus, pero bien pudo haber terminado en sus vitrinas. Los leridanos, igual que los coruñeses, cuentan con una plantilla equilibrada que trabaja por el bien común y busca terminar el año dando algún susto más a los grandes.

Los hombres de Edu Amat ceden el cartel de favorito a la escuadra liceísta. El equipo verdiblanco, que además tiene el factor pista a favor, viene de hacer una gran segunda vuelta —diez triunfos, un empate y dos derrota— y finalizar la liga en segunda posición para ganarse la ventaja de jugar los encuentros decisivos en Riazor. Juan Copa, que es consciente de lo que puede llegar a apretar el público coruñés en las grandes citas y en un ambiente caliente, tiene claro cual debe ser el objetivo de su plantilla en el día de hoy. «Vamos a intentar golpear primero. Jugamos ante nuestra afición e intentaremos proteger nuestra casa», declaró en la previa del partido. El Lleida, por tanto, rehúye la responsabilidad y asume el papel de tapado, aunque sin renunciar a la ambición de progresar en la carrera por el título. «Iremos [a Riazor] con todo y sin miedo, a competir de tú a tú. Tenemos ganas de ganar, es así de sencillo, no hay más», explicaba también en LA OPINIÓN Nuno Paiva hace un par de semanas. El delantero portugués, que reforzará las filas liceístas el curso que viene, no esconde el hambre del Lleida por lograr algo importante antes de que finalice la campaña. Paiva es, junto a Nico Ojeda, la gran arma ofensiva de los leridanos, pues ha firmado 17 goles en la liga regular. Otra de las amenazas visitantes será Fran Torres, Tombita, cedido por el Liceo para que diese un paso adelante en el Onze de Setembre. El argentino volverá a casa en septiembre habiendo cumplido con creces.

En los choques directos de este curso reinó la igualdad. En el partido en Cataluña, el Liceo tuvo que exprimirse para levantar un marcador desfavorable (4-6) y en Riazor la victoria coruñesa se forjó por la mínima (1-0). «Espero que ahora celebremos más goles», bromeaba Nuno. Juan Copa, en cambio, desea que el Liceo «se equivoque poco» en estos cuartos de final. Las espadas aguardan en todo en alto y los pulsos comienzan a acelerarse. Bienvenidos al desenlace de la OK Liga 2024-25.