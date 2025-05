5-6 | El Liceo pierde el primer duelo ante el Lleida traicionado por su futuro

Traspié del Liceo en su carrera hacia el título de la OK Liga. El conjunto de Juan Copa terminó el primer encuentro de los cuartos de final del play off con una dolorosa derrota frente al Lleida (5-6). El choque, igualado e intenso, se decidió en el último minuto de la prórroga a favor de los visitantes.

El partido no despertó hasta los cinco minutos. Carballeira erró un mano a mano y una serie de caídas en la pista llevaron al intercambio verbal en los banquillos. Los colegiados pararon momentáneamente el juego para rebajar la tensión. El Liceo se soltó y Cervera tuvo un intento clarísimo que frustró Zapater. Giménez replicó con una transición tras robo que obligó a Serra a hacer su primera intervención de mérito. A partir de ahí, se sucedió el intercambio de golpes, aunque sin acierto y con los metas como figuras destacadas. El Lleida tuvo unos minutos de dominio claro y el Liceo se quitó el agobio de encima con un obús de Ciocale que repelió el larguero. En la siguiente jugada, Saavedra no perdonó. El 13 liceísta recibió un gran pase de César y envió la bola al fondo de la red para inaugurar el electrónico en el minuto 17. Los leridanos intentaron levantarse con un tiro del Chino Miguélez que sacó Serra con las guardas. El portero colegial volvió a ser providencial en una doble ocasión de Tombita y Saavedra se sacó de la chistera una jugada que levantó al Palacio, pero volvió a detener Zapater. El propio Tombita se visitó de villano para empatar cuando restaba minuto y medio para el descanso.

El picante estaba reservado para el segundo tiempo. Antes del minuto de juego, Carballeira recogió un rechace y puso de nuevo al Liceo en ventaja, pero los visitantes no tardaron en empatar por medio de Giménez (2-2). Tras la igualada, las ocasiones se resistieron, pero se sucedieron las faltas. Ferruccio cometió la décima del Liceo que envió al Lleida al punto de directa. Nico Ojeda desafió a Martí Serra, pero el palo desbarató su intento. Los jugadores del banquillo verdiblanco pidieron el respaldo de la grada y Riazor respondió. Los coruñeses subieron una marcha de intensidad y apretaron al Lleida. Ciocale tuvo que retirarse con una brecha en la cabeza y la grada entonó la música de viento contra los colegiados, que no sancionaron de manera grave la acción. Los catalanes aprovecharon la desconcentración momentánea para ponerse por delante, con un tanto de Moncusí muy protestado, al entender el Liceo que la bola no había cruzado la línea. César tuvo el gol en un chut al larguero y Fabri, que volvió con la cabeza vendada, envío otro disparo al palo. Restaban diez minutos para el final y el ambiente se calentó. El Palacio entonó el «manos arriba, esto es un atraco» cuando al propio Ciocale no le pitaron una falta evidente. Con el respaldo de su gente, el argentino se hizo gigante y anotó el 3-3 tras una asistencia de Dava Torres por detrás de la portería de Zapater. Serra salvó una gran acción de Tombita y los decibelios subieron con otra caída de Ciocale no señalada. Lo que sí se indicó fue la décima falta del Lleida. Ferruccio asumió la responsabilidad y aventajó a los suyos para hacer rugir al pabellón. El hierro repelió la respuesta de un Tombita inspirado en la que será su casa, pero Nuno Paiva, también futuro liceísta, forzó la prórroga con un tanto a falta de siete segundos.

En el tiempo extra, Tombita adelantó otra vez al Lleida y Dava firmó el 5-5 al filo del descanso. Paiva cerró el marcador con el 5-6 definitivo a menos de un minuto de la conclusión. El sábado (18.00 horas), segundo partido en Lleida a vida o muerte para el Liceo.