El Liceo se aferra a una remontada inédita para seguir vivo en el ‘play off’

Remontar es una misión tan complicada como obligatoria para un Liceo que, desde que se instauró el formato de play off a la OK Liga, nunca se había visto contra las cuerdas en la primera eliminatoria. Los colegiales cayeron (5-6) en el Palacio de Riazor ante un Lleida que consiguió petróleo en el primer partido de cuartos de final. Los colegiales no se pueden permitir ningún tropiezo más, ni el próximo sábado (18.00 horas) en el Onze de Setembre ni en el Palacio el próximo día 27 (20.30 horas) si salvan esta bola de partido en tierras leridanas. Los precedentes no ayudan. En las últimas tres temporadas no ha sido capaz de remontar una eliminatoria que se pusiese cuesta arriba. Toca apelar a la garra y a la exigencia para evitar que las ilusiones de toda la temporada caigan en saco roto.

Desde la temporada 2021-22, cuando el título de la OK Liga pasó a decidirse en un play off entre los ocho mejores clasificados de la liga regular, el Liceo ha disputado dos finales (ganó la de 2022 y perdió la de 2023) y ha caído una vez en semifinales, el curso pasado. En las tres ocasiones consiguió pasar los cuartos de final con dos triunfos, sin necesidad de un tercer encuentro y, sobre todo, sin verse obligado a darle la vuelta a la eliminatoria. En 2022 apeó al Alcoi con dos victorias holgadas (6-3 en el Palacio y 0-3 a domicilio). Al año siguiente, repitió pleno ante el Igualada (5-4 en el primer encuentro y 1-7 en Les Comes). Hace un año dejó en el camino al Voltregà. Venció 5-2 en A Coruña y remató la faena con un 6-7 en San Hipòlit.

Aunque nunca hasta ahora había necesitado remontar en cuartos de final, sí se vio en dos ocasiones con la obligación de darle la vuelta a las tornas en la pugna por el título. Y en ninguna pudo completar la hazaña. En 2023 se quedó a cero en la final contra el Barça. Los azulgranas ganaron sus dos partidos en el Palau y aseguraron el título al vencer en la pista del Palacio. El Noia fue el verdugo el curso pasado. Los de San Sadurní abrieron brecha con dos triunfos en el Ateneu. Aunque los verdiblancos empataron gracias a su fiabilidad como locales, el conjunto de Jordi Bargalló se llevó el gato al agua en el quinto encuentro.

Las estadísticas están para romperse. El Liceo, que es consciente de que tiene potencial para llegar mucho más lejos en la pugna por el título, no puede permitirse ningún tropiezo más en los próximos diez días para dejar la derrota en el Palacio en una anécdota. Si falla y vuelve a perder, tocará decir adiós a una temporada de ilusiones frustradas.

Duelos frenéticos

Cada partido es un mundo, pero el Liceo ha mantenido un patrón casi constante en sus últimos duelos ante el Lleida. Casi todos han sido partidos frenéticos, con muchos goles y múltiples cambios de ventaja. La definición del duelo loco se aplicó al triunfo que los leridanos se llevaron este fin de semana en el Palacio, con la inestimable aportación de Nico Ojeda y de los futuros liceístas Nuno Paiva y Tombita, cedido en el Lleida por los verdiblancos. Así fue, también, el triunfo colegial en la primera vuelta en el Onze de Setembre. Arnau Xaus lideró con cuatro goles una remontada que terminó con un 4-6 en el marcador final. El año pasado, los de Copa golearon (1-6) a un Lleida que peleó hasta el final por evitar el descenso a OK Plata.

La única excepción a los duelos de furor fue el 1-0 con el que el Liceo se impuso en la segunda vuelta este curso en el Palacio. Ciocale decantó un duelo que dio inicio a una crisis de resultados del Lleida, condicionado por la baja de Ojeda durante la segunda vuelta. La solidez que demostró aquel día el Liceo será vital para obrar la remontada.