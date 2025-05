El CRAT, a resolver sus cuentas pendientes

Al CRAT Rialta le queda un último paso para certificar su continuidad en la Liga Iberdrola de rugby. El conjunto coruñés, que salvó la bala del descenso directo en la última jornada de la liga regular con un triunfo en el campo del Getxo, afronta este domingo un duelo a todo o nada por seguir siendo equipo de la máxima categoría la próxima campaña. La cita será frente al Eibar (12.00 horas), a partido único y en Las Mestas (Gijón), territorio neutral para los dos equipos.

Hace casi tres meses que la escuadra coruñesa no salta al terreno de juego para disputar un partido oficial, desde el dos de marzo. «Hemos perdido un poco de ritmo de juego, pero en las circunstancias en las que acabamos la liga nos daba miedo no tener jugadoras», asegura Pablo Artime, uno de los entrenadores. Y es que el final de la competición regular fue exigente a nivel físico, con muchas de las piezas clave relegadas a enfermería por lesión. «Hemos tenido mucho cuidado esta semana y, quitando las bajas de larga duración como Anita o Mariana Romero, disponemos del resto de la plantilla», explica el técnico, que apostilla que «casi diría que no hemos tenido a tanta gente bien en todo el año». El asturiano señala que el vestuario llega bien al choque definitivo y que la presión tampoco será un escollo insalvable en la preparación del mismo. «Esta temporada ya nos lo jugamos todo a un partido en Getxo, que era o ganar o perder y descender, y supimos resolverlo. Mentalmente, estamos preparadas», indica el entrenador del conjunto coruñés. Pese a todo, a Artime le hubiese gustado que la eliminatoria fuese a dos partidos en vez de a uno: «Cuando se supone que eres mejor equipo, hay menos posibilidades de que el rival te arme un problema dos veces».

Enfrente del CRAT estará un Eibar que ha perdido el play off de ascenso a la Liga Iberdrola y que tendrá una segunda oportunidad de subir contra las gallegas. «Ellas tienen una delantera muy fuerte, son especialmente buenas en melé y eso es lo que más tendremos que vigilar», explica Artime. Para vencer, las coruñesas deberán «imponer un ritmo de juego alto y dinámico, que obligue a correr».