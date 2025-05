Beqa Burjanadze: «Tenemos el corazón roto, pero es terrorífico lo que ha crecido el Leyma»

¿Cómo está el vestuario tras certificar el descenso?

Es una lástima. Me entristece no haber logrado el objetivo de permanecer en la ACB. Descendimos hace un par de jornadas. Una cosa es cómo estamos y otra, cómo debemos estar. Estamos jodidos por no alcanzar nuestros objetivos, pero debemos estar anímicamente para terminar la temporada al nivel que se merecen el club, la ciudad y los aficionados. Aunque cueste el doble, hay que tener las mismas ganas y ambición en cada uno de los partidos que nos quedan.

Ganan al Barça y, en cuestión de días, pierden en Bilbao y sellan ese descenso. ¿Ese contraste hizo más cruel el desenlace?

Cada derrota duele y cuesta asimilarla. Después de una victoria, contra el Barça o quién sea, nos pesa lo mismo. Sobre todo, esa derrota que supuso el descenso.

Desde la lesión de Trey ha dado un paso adelante en cifras. ¿Cómo se siente a nivel individual?

Yo soy el mismo y ese es mi nivel. Te pueden salir mejor o peor las cosas, pero estoy siendo el mismo jugador que cuando no promediaba a nivel individual los mismos números. Siempre he estado dispuesto a ayudar al equipo. Ahora, quizá necesita cosas diferentes y yo estoy dispuesto a asumir cualquier rol que me pida el equipo. Espero que sigan saliendo porque he trabajado un montón para ello.

Usted, como veterano que ya jugó aquí hace diez años y que el curso pasado vivió el ascenso, ¿cómo ha encajado el varapalo de esta temporada de debut en la máxima categoría?

Duele cuando pienso en la gente del club que está 24 horas ahí, que esperan cada fin de semana a que vengas. Soy consciente de que no es fácil para ellos, sobre todo durante las rachas tan negativas que tuvimos a lo largo de la temporada. Cada uno de nosotros tenemos el corazón roto por el descenso, pero si amplías la imagen, es terrorífico lo que ha crecido el club, en el buen sentido. No solo durante los últimos dos años, sino en todo el tiempo que llevó llegar hasta aquí. El descenso no es un paso atrás, sino que puede ser uno adelante. Hemos ganado experiencia los jugadores, los entrenadores y el club en general. Debemos sacar conclusiones para saber qué pasos habrá que dar en el futuro.

Un paso atrás y dos adelante.

Ojalá sea así. En mi experiencia individual, he aprendido un montó en cada paso atrás para que el resultado, luego, fuese positivo.

¿Qué considera que tiene que aprender y corregir el club para volver a ascender a la ACB más pronto que tarde?

No hay una respuesta concreta, hay un montón de factores involucrados. Son aspectos negativos y positivos. Nosotros hemos tenido más rachas malas, pero también hubo muchos partidos en los que competimos muy bien y tuvimos opciones de ganar. Si hubiesen caído un par a nuestro favor, no estaríamos hablando del descenso, pero así es el deporte. Luego, todo lo que ha vivido el club, incluidas las malas experiencias, ayudarán a dar los pasos correctos. Estoy convencido de que el Leyma volverá a la ACB.

El otro día había 5.000 personas en el Coliseum, más de las que podrían caber en el Palacio.

Después de que ya estuviese todo claro, que viniese tanta gente dice mucho del crecimiento del que hablo. Agradezco a cada uno de esos aficionados y espero que en la última jornada también vengan para despedirnos de la temporada y aplaudirles porque se lo merecen.

¿Quedarse en el Coliseum la próxima temporada sería un mensaje de ambición para la marea naranja?

Ese sería un gran paso adelante. Sería muy positivo que el club se quedase en el Coliseum porque ya se ve el ambiente que se forma. La gente debería plantearse seguir viniendo porque el club les necesitará.

¿Cómo valora el papel de Álex Hernández y sus minutos en el último partido?

El rol y la profesionalidad de Álex no se pueden valorar. Yo, en su lugar, no podría hacer todo lo que él hace. Jornada tras jornada, a veces se queda fuera de la convocatoria o, a veces entra, pero no juega. Y, al día siguiente, viene y es el más positivo y el que más trabaja. Habla mucho como profesional y como persona. A mí me ha ayudado mucho anímicamente a lo largo de esta temporada. A un montón de compañeros, también. Es uno de los mejores compañeros y capitanes que he tenido.

¿Qué tal se adapta Alonzo?

Su personalidad le ayuda mucho a adaptarse. Es tan abierto y positivo que se ha involucrado muy fácilmente. Tiene mucho contacto con nosotros. Pregunta muchas cosas, eso demuestra que le interesa esto y que está muy comprometido. En el partido, ya se le vio con 12 puntos y un juego alegre. A mí me dio un par de pases que demuestran lo bueno que es.

¿Qué espera de estos duelos?

Dejarlo todo en la pista. Tenemos que dar una buena imagen de nosotros y demostrar que somos competitivos pese a haber descendido. Hablará mucho de nosotros y de nuestra profesionalidad.

¿Quién ganará la NBA?

Yo iba con Denver, pero en el séptimo partido jugaron como McNuggets, no como Nuggets (se ríe). Entonces, me quedo con Minnesota por Anthony Edwards.

«No me rompo la cabeza por conocer qué será de mi futuro»

¿Cuál será su futuro la próxima temporada?

Pagaría mucho por saberlo. Yo no tengo ni idea. Sinceramente, no me rompo la cabeza por conocer qué será de mi futuro. Aún me quedan diez días y dos jornadas para jugar y defender los colores del Leyma Coruña. En eso me centro.

La conexión forjada con el equipo y con la ciudad nunca la perderá.

Esa es la parte bonita que te da el deporte. Cuando uno se retira, está bien mirar las medallas en la pared, pero las conexiones a lo largo del camino no se pueden reemplazar. Este es uno de los mayores logros de mi carrera. Es increíble que se crease la peña con mi nombre. El otro fin de semana, las peñas nos invitaron a mi familia y a mí en su finca con el resto de la gente. Siento mucho el respeto y el cariño por su parte.

La gente pidió la continuidad de Epi en el último partido.

Es la opinión y el deseo de los aficionados que cantaban. Epi ya ha demostrado, primero, su nivel humano y, después, lo que es como entrenador. Es uno de los mejores que he tenido en mi carrera. El nivel que ya ha mostrado para llevar al club a la élite habla por sí solo. Me alegro mucho de que la gente entienda a quién tiene como entrenador del equipo y que le canten eso.