Dominicos resiste a su campaña más exigente: «La salvación es un alivio»

El curso ha llegado a su fin y las puertas del pabellón de Monte Alto se cierran entre los suspiros de alivio de Dominicos. El equipo de la Ciudad Vieja seguirá compitiendo una temporada más en OK Plata, pero el precio de la permanencia ha sido caro para todo el mundo. «Mentalmente, ha sido el año más exigente de mi carrera», relata Adrián Candamio, una de las figuras del conjunto colegial. «Había mucha tensión estas últimas semanas porque sentíamos una gran responsabilidad por la situación del equipo», explica Manuel Togores, el entrenador.

El combinado coruñés llegó a las dos jornadas finales con el agua al cuello y jugándose la vida contra dos rivales directos: el Oviedo Roller y el Sant Feliu. Los colegiales vencieron a los asturianos con cierta holgura (6-3), pero la victoria de los catalanes en su partido aplazó la euforia hasta el encuentro final. «Se alargó todo hasta el último momento del último minuto del último partido, fue un poco angustioso», indica Candamio. Dominicos viajó a Sant Feliu con todo por resolver. «Teníamos bastante margen de maniobra —debían perder por 4 o más goles para descender— y en ese sentido íbamos con confianza, pero fuimos allí a poner los dientes delante de la bola si hiciese falta», señala Togores. Candamio, que vivió el final del encuentro en el banquillo, admite que se dio la vuelta para no mirar a la pista: «Tuve malas experiencias en el Palafrugell y el Vilafranca y no paraba de repetirme a mí mismo ‘no me puedo creer que esto vaya a pasar otra vez’. Cuando todo acabó, sentí me quitaba una losa de encima». Al final, Dominicos perdió (5-4), pero logró su objetivo.

Esta situación límite se generó a base de malos resultados, pero no de malas sensaciones. «Hacíamos correcciones y ajustes porque las cosas no salían, pero no teníamos claro qué mover, porque nada era un desastre», analiza el técnico. Para Candamio, las Navidades fueron un punto de inflexión: «Decidimos juntarnos, darle una vuelta, decirnos las cosas a la cara y ver qué podíamos cambiar cada uno a nivel individual y como grupo. A partir de ahí, todo mejoró». En lo que ambos coinciden, es en que lo más positivo del año fue la fuerza del grupo. «Si el equipo no hubiese estado unido, no hubiésemos sacado esto ni de broma», comenta el entrenador. Y el jugador añade: «Estoy muy orgulloso de mis compañeros, porque cuando las cosas van bien, a todos nos apetece entrenar, pero cuando van mal, no todo el mundo está dispuesto a hacer un esfuerzo tan grande».

Ahora, ya piensan en las vacaciones. «Nunca las había necesitado tanto», bromea Candamio. Togores comparte su necesidad: «El estrés ha sido muy grande». Aún así, el entrenador ya habla de reunirse con la directiva y «decidir que se hace» con el futuro.