El Liceo, contra las estadísticas para ganar una vida extra en el ‘play off’

El Liceo es un equipo rebelde y correoso, acostumbrado a ir contracorriente y a sortear obstáculos aparentemente insalvables. Va en su idiosincracia, lo lleva en su ADN. El jugador que viste la verdiblanca, sabe que las excusas no entran en el vocabulario colegial y que no importa lo grande que sea el reto, debe afrontarse con ambición. «Lo que tenemos que hacer es ganar allí y forzar el tercer partido en el Palacio», comentaba Juan Copa con sus jugadores nada más caer contra el Lleida en Riazor hace una semana (5-6). Tras perder el primer duelo en casa, el conjunto verdiblanco visita el sábado el Onze de Setembre (18.00 horas, okliga.tv) con la necesidad de una victoria para no quedar fuera de la carrera por la liga a las primeras de cambio. La tarea, que en palabras del entrenador puede parecer sencilla, será ardua como pocas.

Y es que el Liceo nunca ha remontado una eliminatoria desde la instauración del sistema de play off en 2021. El equipo verdiblanco solo se vio en tesituras similares a esta en dos ocasiones: contra el Barça en la final de 2023 y frente al Noia en las semifinales del año pasado. Ninguna de las dos veces logró levantar la desventaja en el marcador global. Ahora, el margen de error es todavía más pequeño: en cuartos de final, pasa el mejor de tres partidos. Es decir, dos triunfos son suficientes para estar en la siguiente ronda. El Lleida ya lleva uno y parte con ventaja. La escuadra coruñesa se la juega a cara o cruz en territorio catalán.

Para imponerse en Lleida y aplazar la resolución del cruce al próximo martes en A Coruña, el combinado colegial debe recuperar urgentemente una de sus principales señas de identidad: la solidez defensiva. El conjunto verdiblanco hizo gala de ella en varios momentos durante este curso, pero falló en los instantes decisivos. Los jugadores liceístas no consiguieron alzar un muro en torno a la portería de Martí Serra ni en la Copa del Rey (encajó cuatro goles contra el Igualada en cuartos y cinco ante el Reus en la derrota de semifinales) ni tampoco en la WSE Champions (recibió nueve tantos del Barcelos entre la ida y la vuelta). Ahora, con el agua al cuello, a los hombres de Copa no les queda otra que dejarse el alma tejiendo un entramado defensivo que frustre el acierto de su rival y mantenga sus posibilidades de soñar con la OK Liga.

El enemigo del Liceo está en casa. Fran Torres, Tombita, cedido por la entidad coruñesa en Lleida, fue una auténtica pesadilla en el partido del Palacio. El argentino no solo anotó dos tantos, si no que estampó varias bolas en el hierro y tuvo las ocasiones más claras de su equipo para ampliar la ventaja. Otro de los puntales leridanos es Nuno Paiva, que el próximo curso será verdiblanco, y que asestó los dos golpes definitivos a su futuro club: forzó la prórroga con el 4-4 a siete segundos del final y, ya en el tiempo extra, dio la victoria al cuadro catalán con otro gol en el último suspiro. Darío Giménez y Nico Ojeda se presentan como otras de las principales armas de un equipo con poco que perder y mucho que ganar si consigue sobreponerse a la escuadra colegial en su pista. El Liceo tiene a toda la plantilla disponible, pero el staff ha descartado a Pablo Cancela.

Los pronósticos no son favorables. El Lleida saldrá con el cuchillo entre los dientes y el apoyo de su gente en busca de dar otra gran campanada esta temporada. Pero cuidado con dar por muerto al Liceo antes de tiempo. Porque, si de algo entiende este equipo, es de rebelarse contra el destino.