29-5 | El CRAT doblega al Eibar y firma su continuidad en la máxima categoría

Brazos al aire, abrazos y lágrimas de emoción. Esa fue la primera estampa de las jugadoras del CRAT Rialta sobre el césped de Las Mestas (Gijón) en cuanto el árbitro indicó el pitido final del encuentro de play out contra el Eibar. El equipo coruñés selló su permanencia en la Liga Iberdrola con un trabajado triunfo sobre el conjunto vasco (29-5) que certificó el objetivo que llevaban todo el año persiguiendo.

No fue sencillo. El Eibar llegaba al encuentro más rodado y con menos presión, procedente de la División de Honor B. El combinado gallego, por su parte, no saltaba al terreno de juego desde el mes de marzo y todavía acusaba algunas bajas importantes (como Anita Iglesias o Mariana Romero), aunque recuperó a tiempo a muchas tocadas que no estuvieron a su 100% en la recta final de liga.

El choque comenzó bien para los intereses del CRAT y en la primera parte apenas pasó agobios. El combinado de Artime y Chorny despegó en el marcador con tres ensayos (uno de ellos en inferioridad numérica tras la expulsión de Ali San Martín) para irse al descanso con un cómodo 15-0. Pero, tras la reanudación, el Eibar apretó los dientes. El equipo vasco, consciente de que se esfumaban sus opciones de ascender, metió una marcha que obligó a las coruñesas a exprimirse en defensa. El partido se jugó en territorio defensivo del CRAT durante muchos minutos y el Eibar encontró premio con un ensayo muy trabajado que recortó distancias en el marcador (15-5).

Entonces, la escuadra coruñesa reaccionó. Espoleadas por el peligro y los fantasmas de una posible remontada, lograron salir de su campo y dar un paso adelante para recuperar su ventaja en el electrónico (22-5). El Eibar, con el crono en contra y sus posibilidades cada vez más menguadas, intentó un último arreón, pero cuando estaba armando uno de sus ataques finales, Hannah Smid interceptó el balón y se fugó en solitario para romper definitivamente el partido y cerrar, por fin, la salvación coruñesa.

La visible emoción de las jugadoras del cuadro gallego tras la conclusión del encuentro pronto se transformó en alegría y, conforme las jugadoras iban asimilando la victoria, aparecieron las primeras sonrisas, los primeros saltos de alegría y las celebraciones improvisadas. El camino ha sido largo, arduo y sufrido, pero la historia del CRAT seguirá escribiéndose en la élite del deporte nacional.