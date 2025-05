El Barça, dique para Compañía

La cantera de Compañía de María se ha revelado este fin de semana como la alternativa de poder a la hegemonía del Barcelona en categorías inferiores, pero no ha podido doblegar finalmente en las finales del Campeonato de España Júnior e Infantil a los equipos culés. Dos subcampeonatos para el conjunto coruñés que redondean una temporada de ensueño con salvaciones holgadas en OK Plata y OK Bronce y con un claro dominio en los sectoriales gallegos.

El equipo júnior de Compañía de María / Carlos Pardellas

De los dos conjuntos el que estuvo más cerca fue el júnior que acabó cediendo en la final del Campeonato de España celebrada en Monte Alto por 1-4, pero que mantuvo la igualada hasta el ecuador de la segunda mitad. Las bajas de Hugo Mareque y Kiko García pesaron, pero sobre la pista tampoco se percibió la distancia del duelo de la fase previa que los catalanes se llevaron 0-6.

El más destacado en pista, Álex Ortigosa, fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 4 en una transición en la que solo la tuvo que empujar a la red. Para entonces ya empezaban a hacer de las suyas Quim Gabarró y Miquel Escala. Compañía, aunque sufría y Dany Fuentes se multiplicaba para contener al Barça, tampoco daba un paso atrás. De hecho, en el minuto 10, en la mitad del primer periodo, una jugada de Álex Pérez trajo la igualada. La acción contuvo un reverso, una elevación y un remate picado. Muchísimo nivel individual para llevar la igualdad en el marcador que estuvo presente hasta casi la segunda mitad del segundo acto. Ahí aparecieron Marc Cáceres y, de nuevo, Ortigosa para poner el 1-3 en apenas tres minutos. El duelo se ponía, de esta manera, cuesta arriba. El propio Ortigosa cerró el choque con otro gran disparo cuando quedaban dos minutos para el final del duelo.

Más lejos estuvo el equipo infantil de Compañía de María en su final ante el Barcelona disputada en Vila-Seca. Tras un duro partido ante el Mataró en las semifinales con dos prórrogas, cayó 7-2 ante los culés en la final. Ya en los primeros minutos los catalanes se pusieron 2-0 y fue imposible seguirles el ritmo. Los dos goles de los coruñeses fueron de Pedro García, al igual que los cuatro de la semifinal previa.