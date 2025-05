Epifanio: "Queremos despedirnos bien de la temporada, del club y de los aficionados"

Diego Epifanio afronta el último partido de la primera, y, por el momento, única, temporada del Leyma Coruña en la liga ACB con la intención de firmar un final medianamente feliz en el Coliseum contra el Baskonia. "Queremos despedirnos bien de la temporada, del club y de los aficionados", expresó en la rueda de prensa previa al encuentro que pondrá punto final al curso. El técnico burgalés podría recuperar a Trey Thompkins y Augusto Lima, ambos en el tramo final de sus recuperaciones, pero mantiene las bajas ya conocidas de Álex Hernández y Thomas Heurtel.

"Afronto este partido con la ilusión de intentar ganar a un equipo de Euroliga más esta temporada. Ya le ganamos a los otros dos (Real Madrid y Barça) y vamos a ver si somos capaces de vencer y despedirnos bien después de una temporada muy dura", valoró Epi, que prefiere centrarse exclusivamente en el único partido que resta en el calendario y dejar a un lado su futuro en el banquillo del Leyma. "Puede ser mi despedida, es una posibilidad que acabe la temporada y el club comunique que Epi no sigue", señaló, sin desvelar qué ocurrirá más allá del duelo de este viernes (18.30 horas) contra el equipo vitoriano. Por el momento, se empeña en "trabajar hasta el último día, competir de la mejor manera posible y disfrutar del partido", algo que no han podido hacer apenas a lo largo de este curso.

Entre la incerteza que afecta tanto al técnico como a los jugadores, Epifanio apremia a sus jugadores para dar una buena versión en el Coliseum y resarcirse, de alguna manera, de la contundente derrota que sufrieron en la primera vuelta en Vitoria. "Fue una situación muy complicada. Veníamos de un sobreesfuerzo contra el Valencia, había salido LJ Figueroa del equipo, se juntaron las lesiones de Gus (Lima) y Phil (Scrubb) y varios jugadores con fiebre", rememoró el entrenador burgalés. Ahora aspira a "competir y disfrutar" de un partido en el que sus jugadores deben ser generosos entre ellos y evitar las pérdidas para favorecer al talento del Baskonia. No será sencillo porque, advirtió, "ellos ya están clasificados para el play off y no van a apartar el pie del acelerador".

El horario, un viernes a media tarde, no acompaña para despedir con honores una temporada tan ilusionante al inicio como triste al final. Sin embargo, Epi se muestra contento por el apoyo de la afición al proyecto de la próxima temporada, con 1.600 prerreservas de abonos para el curso 2025/26. "El año pasado fueron unas 2.000. Si la progresión sigue así, seguro que se consigue el primer objetivo del club, que es sobrepasar los 4.000 socios. Este proyecto se merece que la afición lo siga apoyando y la afición, a su vez, merece que el club le dé alegrías", comentó.