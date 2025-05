La ACB se despide de Coliseum y Leyma

Fue bonito mientras duró y ojalá vuelva a repetirse. 608 días después el Leyma y esa familia naranja, ya numerosa , dirán adiós a un sueño tan impactante como real y del que ya hay cierta nostalgia sin haberse acabado aún. El Básquet Coruña pasará la llave a la liga ACB y al Coliseum tras su partido de esta tarde ante Baskonia (viernes, 18.30 horas, Movistar Deportes 3) sin saber si deberá hacer la mudanza o si, por el contrario, tendrá, al menos, el consuelo de que le renovarán el contrato de su hogar una temporada más. Aunque sea para Primera FEB. La categoría no tiene remedio; cuál será su casa desde septiembre, sí.

Hasta que llegue esa fumata blanca, toca cerrar una temporada que muestra una herida aún abierta, pero que va cicatrizando como puede. La desgracia no le ha pillado por sorpresa al conjunto de Diego Epifanio, que acabará la liga como colista y sin posibilidad de aprovecharse de una carambola en forma ascenso frustrado en los despachos de uno de los equipos de play off. Bajó hace tiempo y sin mucho espacio para lamentarse o de ponerle peros. El único objetivo que tiene por delante es prolongar ese extraña costumbre que ha tenido esta temporada en A Coruña con los equipos grandes. Bajó sin remedio, pero en casa se impuso a Real Madrid y Barcelona. Es de los pocos alicientes, tumbar a otro gigante, en un partido en el que ninguno de los dos se juega nada porque los vascos serán octavos sí o sí y jugarán la primera ronda por el título ante el Real Madrid.

Todo tendrá un aroma de despedida y de incerteza en el Coliseum. La primera duda está en un banquillo en el que se sentará Diego Epifanio, quizás por última vez, aunque tenga contrato para la próxima temporada. El burgalés, entrenador del ascenso, está a la espera de que el club le comunique sus intenciones. Es probable que abandone este viernes el Coliseum con su futuro en el aire y que se despida sin saber si es un adiós de verdad.

Lo mismo le pasará a gran parte de los jugadores. El proyecto del Leyma de la próxima temporada poco se parecerá al de este ejercicio. Hace un año hubo mucha continuidad en el proyecto, pero entre los puntales que ya llegaron siendo jugadores ACB, los que subieron con el equipo revalorizándose y los que han quedado desgastados por una temporada sin confianza del entrenador, pocos volverán a saltar a una pista de baloncesto vestidos de naranja. Ellos, los de LEB, también son historia de este club.

Más allá del pasado y del futuro, el presente dice que el Leyma no podrá contar para este duelo ante el octavo clasificado del campeonato con Thomas Heurtel y Álex Hernández, además de con un Brandon Taylor que lleva ya algunas semanas en la Lega italiana con la Virtus de Bolonia. Son duda Augusto Lima y Trey Thompkins que no han podido pisar la pista en las últimas semanas por problemas físicos que no han remitido del todo. Han necesitado espacio y tiempo para poder recuperarse y el Leyma tampoco ha tenido que apretarles para poder contar con ellos porque su destino estaba marcado.

El partido de la primera vuelta en el Buesa Arena fue de los más duros de esta liga ACB para un Leyma que se llevó más de un correctivo a domicilio. Ese 114-66 desnudó a un equipo que no tuvo respuesta baloncestística y, sobre todo, física ante un Baskonia que llega hoy sin bajas y liderado por Markus Howard, Moneke, Forrest o Luwawu-Carrabot.