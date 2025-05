El Liceo inicia las semifinales ante un Reus que asume su papel de villano

El 9 de octubre de 2022 el Liceo celebró una victoria en OK Liga frente al Reus en el Palacio (5-3) como si fuese una más. Un paso adelante en una competición que llevaba seis jornadas disputadas y apenas empezaba a rodar. Los verdiblancos, flamantes campeones el curso anterior, defendían su corona y su buen momento de forma con un triunfo de pedigrí ante uno de los conjuntos más competitivos del torneo regular. Poco imaginaba la parroquia liceísta que esa sería la última victoria ligera de los hombre de Juan Copa frente al Reus hasta el momento. Desde entonces, un empate y cuatro derrotas consecutivas que han transformado al conjunto catalán en la particular bestia rojinegra de la escuadra colegial. Las semifinales del play off por el título han vuelto a cruzar sus caminos y el viernes, a partir de las 20.30 horas, el Liceo tiene la oportunidad de escribir su revancha a lo grande ante su némesis particular en el Palacio.

En los dos últimos cursos, el Reus se ha transformado en el villano más temido de la narrativa verdiblanca. De los ocho encuentros que han jugado desde aquel choque de 2022, el conjunto coruñés solo ha sido capaz de doblegar al catalán en una ocasión. Fue también en unas semifinales, en las de la Supercopa 2023-24. El combinado gallego se impuso 5-3 y obtuvo el premio de disputar la final que terminó perdiendo frente al Barça. Pero, salvo ese oasis, el resto de resultados han sido negativos para los liceístas. En la segunda vuelta de la 2021-22, el duelo terminó en tablas y reparto de puntos (4-4). Al año siguiente, el Reus se vengó de la derrota en la Supercopa con dos triunfos en liga: 1-2 en la primera vuelta y 4-0 en la segunda. Y, este curso, los varapalos fueron más grandes y dolorosos: los catalanes ganaron en A Coruña (2-5) y machacaron en el Ateneu (8-2) en un encuentro en el que, eso sí, ninguno de los dos se jugaba nada ya. El Reus fue también el verdugo colegial en la Copa del Rey, donde diez minutos mágicos de Martí Casas tumbaron el sueño coruñés de levantar el primer título de la temporada en Calafell (5-1). Los de Jordi García terminaron siendo campeones.

Martí Casas es, precisamente, el gran peligro visitante. El jugador catalán ha firmado 10 tantos en los últimos cinco partidos que ha disputado contra los verdiblancos. El delantero, además, firmó 29 dianas en liga regular y otros cuatro en los cuartos de final de la fase contra el Noia. Es, por tanto, uno de los jugadores más letales de la competición. Tampoco debería perder de vista el Liceo a otras figuras de la escuadra reusense. En los duelos más recientes, Joan Salvat y Diego Rojas anotaron cinco goles en la meta de Martí Serra, mientras que Marc Julià o el exliceísta Maxi Oruste rubricaron tres.

El Liceo, eso sí, está acostumbrado a reescribir su propia historia sobreponiéndose a las adversidades. Sin ir más lejos, el combinado de Copa viene de unos cuartos frenéticos en los que doblegó al Lleida con un esfuerzo titánico tras perder el primer partido en casa. Pleno de moral y con hambre de vendetta, los verdiblancos tratarán de prolongar la comunión con su gente y empezar el camino de las semifinales con buen pie. En la recámara está la bala de los precedentes. Pese a que es cierto que en OK Liga regular el Reus se ha llevado el gato al agua en las últimas ocasiones, la única vez que se midieron en play off, los colegiales levantaron el título tras imponerse con un claro 3-0 en la eliminatoria final. Al mejor de cinco partidos, la tensión y la igualdad están servidas. Que comience el espectáculo.