4-4 | El Liceo golpea primero y ejecuta su venganza desde el punto de penalti

Duelo de alto voltaje y no apto para cardíacos el que se vivió en Riazor entre el Liceo y el Reus. El primer partido de la semifinal del play off por el título se resolvió desde el punto de penalti tras un trepidante empate entre el encuentro y la prórroga (4-4). A bola parada, los coruñeses se llevaron el triunfo tras veinte lanzamientos y dan el primer paso para continuar en la carrera por la OK Liga.

La primera parte fue verdiblanca en juego y rojinegra en el acierto. La asociación entre Dava Torres y Bruno Saavedra dio lugar a las primeras ocasiones locales, que subieron los decibelios de la grada y provocaron que los asistentes empezasen a despojarse de sus chaquetas. El Palacio había entrado en calor. Bruno estrelló una bola en el hierro que resonó en todo el pabellón y el conjunto coruñés se desató como un vendaval. Seguro atrás, afianzado sobre Serra y Carballeira, y eléctrico arriba, con el ímpetu de Torres y los más jóvenes. El Reus trató de menguar las pulsaciones con posesiones largas y adormilar la energía liceísta, pero los hombres de Copa se adaptaron al guion y cerraron filas en torno a su portería con una telaraña inquebrantable. El combinado catalán se afanó en buscar la fórmula de desactivar a la zaga local, pero con poco éxito. Hasta que Martí Casas encontró dos resquicios. El killer del Reus desestabilizó el marcador con un disparo lejano y un plácido tiro tras un rechace de Martí Serra. 0-2 en cuestión de dos minutos. El Liceo respondió encomiándose a la fórmula que mejor le estaba funcionando hasta el momento: la dupla Torres-Saavedra. El capitán cocinó, sirvió y el compostelano acertó al fondo de la red para recortar distancias al filo del descanso.

La segunda mitad comenzó con la décima falta del Liceo. Martí Casas asumió la responsabilidad para ampliar la ventaja de su equipo, pero entre Serra y el larguero repelieron su intento. El Liceo se repuso con una acción a la media vuelta de Xaus y un mano a mano de César que tapó Ballart. A la tercera, Cervera encontró oro con un envío lejano que superó al portero catalán para empatar, pero en la acción inmediata, Jansà volvió a aventajar al Reus (2-3). Cervera, muy activo en el inicio del segundo acto, forzó la décima falta rojinegra y envió a Ferruccio al punto de directa. El argentino no acertó ante Ballart. El Reus reaccionó con un intento de Salvat al palo y dos disparos desviados de Diego Rojas, pero la escuadra de Juan Copa volvió a cargar el peso del partido sobre sus hombros. El Liceo templó los nervios y dejó que Dava elaborase una nueva jugada de gol. El coruñés asistió desde el fondo y Cervera remató más con el corazón que con el stick para la igualada. 3-3 y diez minutos por jugar. Cuando Riazor empezaba a pensar en la prórroga, Julià enfrió el pabellón con un gol que despertó ciertos fantasmas del primer encuentro contra el Lleida. Pero la palabra rendirse no entra en el vocabulario liceísta. Ni en el de Tato Ferruccio. El 77 apareció en el área súper poblada del Reus para empujar con el alma un centro de César en los segundos finales. Besó el escudo con pasión, levantó a la grada y mandó el partido al tiempo extra.

Ningún equipo fue capaz de deshacer la igualada sobre los patines, así que el desenlace se escribió desde el punto de penalti. Hicieron falta una veintena de lanzamientos —diez por cada conjunto—, hasta que César Carballeira encontró el hueco en la portería de Ballart, en su tercer intento, y selló la primera victoria del Liceo en su camino hacia la cima de la OK Liga. El domingo, segundo duelo y nueva oportunidad en A Coruña para poner la eliminatoria de cara antes de visitar Cataluña (12.30 horas).