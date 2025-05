El Liceo, a encarrilar las semifinales en el segundo asalto frente al Reus

Con el subidón del triunfo del viernes todavía en el cuerpo, el Liceo vuelve a vestirse de corto para medirse al Reus en el segundo partido de las semifinales del play off de la OK Liga (domingo, 12.30 horas, okligatv). La escuadra de Juan Copa tiene ante sí la posibilidad de hacer los deberes en A Coruña y viajar a Cataluña con un cómodo colchón en la eliminatoria general que les reste presión para los enfrentamientos en la caldera del Palau d’Esports de Reus. Si consigue doblegar a los rojinegros en este segundo encuentro, les bastaría un triunfo a domicilio para clasificarse para la final por el título. Ganar, además, aseguraría el desempate en A Coruña en caso de perder dos partidos en territorio reusense.

Si algo demostró el primer duelo entre los conjuntos de Juan Copa y Jordi García es que ninguno de los dos va a regalar nada a su rival. En el Palacio de los Deportes todavía resuenan los ecos de los veinte penaltis lanzados por cada bando para deshacer el pegajoso empate (4-4) que ninguno de los contendientes logró romper rodando sobre la pista. Liceo y Reus se anularon continuamente, en un baile de casi dos horas y media que dejó entrever el equilibrio entre dos plantillas y dos cuerpos técnicos que se conocen a la perfección. Antes del viernes, los liceístas llevaban cinco partidos consecutivos sin vencer a los rojinegros, convertidos en su bestia negra particular. Pero el modo play off del combinado coruñés no entiende de adversarios difíciles ni de supersticiones.

No hay demasiado lugar para las sorpresas en este segundo acto. El guion del encuentro será, previsiblemente, similar al del primero. Igualdad, intensidad y tensión en una batalla sobre el parqué de Riazor que se decidirá por detalles y pequeños errores. El Reus, por debajo en la eliminatoria, está obligado a dar un paso adelante para forzar el empate global, por lo que el Liceo debe ser paciente y no caer en las trampas rojinegras. Salvat, Oruste, Rojas, Casas y compañía marcarán el ritmo de un encuentro que los colegiales deben jugar más con la cabeza que con las piernas y los sticks. Esperar y golpear. Defender con sobriedad. Y mantener la calma cuando los catalanes intenten acelerar las pulsaciones en el juego y en los propios jugadores coruñeses. Las chispas que amenazaron con saltar en algún cuerpo a cuerpo de la primera contienda serán altamente inflamables en la segunda. Cabeza fría para evitar tarjetas y vía libre para crear y jugar. Si Serra vuelve a ser un muro, Cervera mantiene la puntería, Ferruccio y César se dejan el alma o Dava y Saavedra dibujan hockey de fantasía sobre la pista, el primer paso estará dado. Queda por ver si se suman a la causa un Arnau Xaus que recupere la pólvora, un Ciocale que guarde algún truco bajo la chistera o un Jacobo Copa que tenga minutos para contagiar a sus compañeros de su carácter ultra competitivo.

Riazor volverá a sostener la energía de los verdiblancos. Como cuando Tato Ferruccio anotó el empate sobre la bocina en el último partido, a veinticinco segundos para el final, y temblaron las paredes de un pabellón que, pese a su magnitud, cuando se calienta puede llegar a ser una olla a presión. Prueba de ello fueron las quejas de Martí Casas antes de ejecutar su primera pena máxima, que reclamó a los colegiados que no escuchaba su silbato con el ruido ambiente que metió el Palacio para intentar desestabilizarlo. Una victoria en este segundo encuentro permitiría al Liceo respirar y, a la grada, celebrar.