Pablo de Amallo, presidente del Leyma: «Trey Thompkins y Augusto Lima ya tienen contrato con otros equipos»

¿Por qué sale Diego Epifanio?

Epi es el que nos llevó al sueño de la ACB y le tendremos gratitud eterna. Ha sido una temporada muy dura. Hubo un momento de la temporada en el que se decidió mantenerlo, porque creíamos que no tenía sentido tomar otra decisión. Había voces que pedían su dimisión, no tomamos esa decisión. Había cierto desgaste y, aunque vino de nuestra parte, él lo notaba y pensamos que a veces es mejor saber poner fin a una etapa y abrir nuevos caminos. Esto puede ser solo ‘un hasta luego’.

¿Cómo acabó como presidente?

Llevaba unos años patrocinando al club, ya desde el Palacio, cuando éramos menos. Hubo un momento que me lo comenta Roberto Cibeira (ser presidente), yo le expliqué que no tenía experiencia en la gestión de un club, sobre todo en la parte deportiva, así que le pedí entrar un tiempo antes en el consejo para conocer el funcionamiento, porque yo sabía cómo es la gestión de una empresa. La idea era que fuese presidente a partir del verano que empieza ahora, pero en noviembre Roberto adelanta su decisión por motivos personales y profesionales y yo doy el paso. Yo cuando entré en la directiva, el equipo ya estaba hecho. Fue duro todo este tiempo, y más porque los resultados no han acompañado.

No era como lo imaginaba...

Pues no, la verdad es que no. Son muchas horas al día, más de las que imaginaba, y eso que desde mi entorno ya me lo habían advertido. Y tampoco vivimos de esto. En tu empresa te equivocas y buscas arreglarlo y ya está, aquí cuando fallas el eco mediático es enorme, tienes a media ciudad mirando. Está claro que me hubiera encantado seguir en la ACB, pero ahora que ya estamos en esta situación me lo planteo como un reto.

¿Por qué el equipo baja a Primera FEB de esa manera?

Queremos mirar al frente, pero hemos cometido errores, no los niego. Ha sido un año muy duro. Es cierto que llegamos tarde a los fichajes, sobre todo después de la salida de LJ (Figueroa), pero también que no es tan sencillo fichar cuando somos varios los que estamos buscando el mismo perfil. Tenemos que quedarnos con el crecimiento de la masa social y con el interés que esta ciudad ha demostrado por el baloncesto.

Todo se torció con la lesión de Lima y la salida del dominicano...

Sí, puede ser. Lima era un pilar defensivo y luego casi no hemos podido contar con él. Heurtel es un grandísimo jugador, con un talento y calidad descomunal y muy competitivo, pero tiene otros aspectos que hay que saber manejar. Ángel Núñez es un chaval estupendo, pero tampoco acabó de cuajar en el equipo.

¿Considera que fue complicado llevar el vestuario?

Hace poco hablé de eso, de disciplina, pero no se me interpretó correctamente: me refería a disciplina deportiva. Ha sido un año muy complicado y eso genera tensiones. Son profesionales y esto es una cara del deporte con la que también hay que saber estar. Yo como presidente tampoco puedo meterme en un vestuario.

¿Cuáles serán las líneas básicas del nuevo proyecto?

Queremos que genere ilusión. Llevamos meses trabajando y poco a poco se irá conociendo lo que tenemos preparado. Quedan dos meses para que arranque la pretemporada.

¿Quién será el nuevo entrenador del Leyma?

Eso no lo puedo decir (se ríe), porque aunque sí está avanzado, no es algo que tengamos cerrado. Esperemos que haya novedades pronto a ese respecto.

¿Qué debe tener ese nuevo técnico? ¿Qué perfil buscan?

Que tenga mucha ilusión y ambición para llevar al equipo a la ACB. Queremos a alguien con experiencia en proyectos profesionales y que haya disputado la liga en la que vamos a competir con éxitos. Considero que debe apostar por un juego bonito para que el espectáculo en el Coliseum perdure, tanto en la pista de juego, como a su alrededor.

¿Acabaron todos los jugadores sus contratos o hay algunos con vinculaciones en vigor?

Hay tres jugadores que tienen contrato y estamos en conversaciones con ellos, así como con otra parte de la plantilla. La ACB no ha finalizado y la primera FEB tampoco. Hay jugadores que actualmente no están en el momento de escuchar ofertas y valorarlas. Hay que poner encima de la mesa nuestras mejores propuestas y estar atentos. El nivel de la liga es cada vez mayor, las fichas de los jugadores son cada vez sean más altas. Los clubes tenemos que hacer mayores esfuerzos, hay que combinar ambición y sensatez.

En el próximo proyecto, ¿están fuera o son opciones Trey Thompkins o Augusto Lima?

Trey y Lima tienen ya contrato con otros clubes para la temporada que viene. Jugadores como ellos no se encuadran en nuestro presupuesto, son inasumibles. Nuestro objetivo es no poner en riesgo al club endeudándolo, queremos un proyecto ambicioso, pero también serio y saneado.

¿Cómo está la situación de Beqa Burjanadze?

Tiene opciones de continuar en el Leyma, pero va a tener ofertas. Hay que pelear con otros aspectos, como la ciudad, el corazón... Es un jugador, además, que es cupo, algo muy importante ahora mismo con todo lo que está pasando con la NCAA.

Algo parecido ocurre con Atoumane Diagne...

Sí, pero sé que ya tiene ofertas de ACB, a ver qué podemos hacer y cómo evoluciona todo.

Alonzo Verge llegó casi a prueba. ¿Se quedará?

Alonzo responde a la salida de Brandon. Le dejamos ir porque había sido un gran profesional. Era la oportunidad de su vida ir a jugar a un Euroliga como la Virtus. Alonzo gustó mucho a la afición y podría seguir. Estamos hablando con él, todo depende de que lleguemos a un acuerdo.

Lo más rescatable fue el Coliseum. ¿Seguirán allí?

Desde luego. El Coliseum es una instalación maravillosa, fuimos quintos en asistencia. Ahora tenemos que pelear por mantenernos ahí. Después del paso adelante que hemos dado, no podemos volver hacia atrás.

¿Está la barrera en esa cifra de 4.000 y 5.000 en la prerreserva?

Sí, es que si tuviéramos menos tampoco tendría sentido, sería frío. Ya llevamos unas 3.500 y es una cifra en la que no están contabilizados palcos, antepalcos y abonos de los patrocinadores... Con todo eso ya estaríamos en torno a esas 4.000. La relación con el Concello es buena y todas las partes nos hemos dado cuenta de que en el Coliseum pueden convivir los espectáculos culturales y deportivos. Hemos tenido que hacer ajustes y cambiar algunos partidos, pero ha habido una muy buena convivencia. La sociedad demanda esa convivencia. Si nos quedamos, la idea es cerrar el anillo superior con unas lonas que ya están ahí y queda la duda del anfiteatro. Aun así, hay que esperar que finalice la campaña de reserva de abonos el próximo 15 de junio, cuándo ya sabremos el aforo que se necesita y nos sentaremos con el Concello.

¿Sigue en pie la ampliación de capital que exigía la ACB?

Sí, nuestra idea es que sí, aunque ya no tenemos esa obligatoriedad de realizarla para seguir en ACB. Queremos hacerla porque nos ayudará como club y porque será necesaria para volver. Ahora la prioridad es el proyecto deportivo y luego más adelante retomaremos la ampliación. La intención es que los coruñeses sean los accionistas del club y que no haya un control mayoritario por parte de nadie.

¿Se mantendrá la estructura dentro de la propia entidad?

Sí, aunque en realidad ya no es muy grande. Las categorías base, que son el alma del club, son intocables y la mayoría de la estructura son entrenadores y técnicos para las bases, luego el resto es poca gente. Charlie Uzal continuará como director deportivo y la intención es que coja peso en la parcela deportiva y tome decisiones. Antes opinaba, pero la cuestión deportiva la llevaban más Roberto (Cibeira) y Juan Carlos (Fernández).