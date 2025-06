María Pérez: «Disfruto y sufro en los Cantones, es un lujo de prueba»

Participa en el Gran Premio de los Cantones desde el año 2012. ¿Qué supone esta prueba para usted a nivel personal?

Pues la disfruto y la sufro mucho a la vez. Creo que, en España, es el evento de marcha que tiene más nivel y cada año se supera. Eso es difícil de conseguir, es un lujo.

¿Cómo han sido sus experiencias sobre el asfalto coruñés?

Pues las he tenido de todo tipo, buenas y malas, al final esto es deporte. Es gratificante ir a A Coruña, por su gente, por el cariño que nos dan y por el entorno en el que se realiza la prueba. Es una cita emblemática para la marcha española, porque es la que cierra los equipos nacionales de cara a los eventos del verano, ya sean Juegos Olímpicos o Mundial de atletismo, como este año.

Esa circunstancia que comenta implica que siempre haya carteles de lujo, con deportistas del más alto nivel. Para usted como atleta, ¿eso es un aliciente extra?

Por supuesto. Y si fuese ciudadana coruñesa, estaría súper contenta, porque es una prueba de tanta repercusión general que deja muchísimo dinero en la ciudad. Al final, no solo viajan los deportistas, también van también sus familias, equipos de trabajo, etcétera.

¿El público coruñés responde?

Sí. La prueba nunca se siente vacía de gente, todo lo contrario. Cada año vienen más personas que sabe quienes son los atletas y eso es difícil de lograr en un deporte que no es profesional en nuestro país, que no es ni fútbol ni baloncesto. Hay público desde las cinco de la tarde que empiezan las competiciones hasta que termina todo. Eso es muy bueno, hace que A Coruña sea una ciudad en la que se respeta la marcha. Hay que dar las gracias a la Xunta, al Concello y, sobre todo, a Dolores Rojas, que es la persona que hace que todo sea posible. A Coruña es lo que es en este deporte gracias a ella, no solo a los deportistas.

¿Qué es lo más atractivo del Gran Premio de los Cantones?

La climatología es el punto principal (risas). Cuando en el resto de España nos estamos cociendo de calor, en A Coruña no tanto. También el circuito, que está en el centro de la ciudad y hace que todo el mundo se quede viendo la competición. Además, cuando hace aire, el recorrido está protegido. La gente llega en un momento de forma excepcional y eso hace que todos vayamos muy rápido.

Viene usted de participar en el Europeo de la República Checa, donde ganaron los 35 kilómetros marcha por equipos. ¿Cómo llega a la cita coruñesa?

Si me lo hubieras preguntado el lunes, te diría que bien, en un estado de forma bastante bueno. Pero sufrí un accidente cuando iba para un evento y estoy tratando de recuperarme lo más rápido posible, para poder disputar la prueba sin ningún tipo de molestia. Quiero estar en A Coruña sí o sí, por lo bien que se porta Dolores con la marcha y lo bien que se ha portado siempre conmigo. Espero encontrarme bien para dar un poco de espectáculo y que la gente disfrute de un gran día de marcha.

Dolores Rojas hace que esto sea posible, A Coruña es lo que es en marcha gracias a ella

¿Cómo ve el momento actual de la marcha española?

Después de los reveses que está sufriendo este deporte a nivel internacional, creo que la marcha española goza de muy buena salud. Si quitamos la incertidumbre general, hay mucho nivel. Estamos en una etapa en la que las nuevas generaciones están dando un paso adelante y los máximos exponentes de la especialidad empiezan a pensar en la retirada y disfrutan de la marcha de otras maneras. Es importante que venga juventud y que empiece gente fresca, con ganas y con ilusión. No tengo miedo, porque sé que el día que me retire habrá grandísimos deportistas que cojan el relevo. Ahí en Galicia están los hermanos Chamosa [Antía y Daniel], por ejemplo, que están entrenándose con nosotros en el grupo de Jacinto [Garzón, su entrenador] y que, por primera vez, van a estar en el Mundial de Tokio con opciones de acabar entre los ocho primeros. Siendo hermanos es raro que se dé, pero muy bonito.

¿Cuál es el secreto del alto nivel de la marcha en España?

Hay deportistas con buenas cualidades, pero, sobre todo, yo creo que es más mérito de los entrenadores que de los atletas. Tenemos grandísimos preparadores que a veces no se valoran tanto como merecen, porque gracias a ellos y a su trabajo, tenemos los resultados que tenemos. Yo tengo claro que soy quien soy por mi entrenador.

Medallas olímpicas, mundiales, europeas, nacionales... ¿Qué le queda a María Pérez por ganar en el mundo de la marcha?

Espero que muchas cosas, pero me queda, por ejemplo, ganar alguna vez en A Coruña, que todavía no lo he hecho en categoría absoluta (risas). Ahora disfruto de otra manera, ya no tengo esa presión de lograr medallas, pero me gustaría ganar el Gran Premio de los Cantones. Cada vez me lo ponen más difícil, porque hay mucho nivel, pero eso también es un atractivo extra para decir que sí cada vez que me llama Dolores.

¿Cómo ve el Campeonato del Mundo de este verano?

Un Mundial totalmente diferente. Venimos de un ciclo olímpico y hay mucha gente que este año se lo ha tomado un poco de relax. La temporada después de los Juegos suele ser algo extraña, pero el equipo español que se va a cerrar ahí en A Coruña va a ser una mezcla de veteranía y juventud que puede dar mucho de sí en Tokio. Yo voy a estar contenta con el equipo de 20 kilómetros y con el de 35, espero que vaya quien vaya, se pueda dar un gran espectáculo y traer algún resultado para casa.

Tras sus éxitos en París 2024, ¿va a pelear por estar en la cita olímpica de Los Ángeles 2028?

Sí, ese es mi objetivo principal. No creo que llegue a Australia 2032, porque, siendo sincera, tengo otras pretensiones en la vida, como ser madre. Pero mi objetivo es estar en Estados Unidos, eso es por lo que sigo entrenándome. El nivel va a estar complicado y eso hace que trabaje con más ganas por estar allí. Habrá que ver como va todo en 2027. Así que, por ahora y hasta 2028, Dolores tendrá que aguantarme en A Coruña siempre y cuando haya marcha allí (risas).