El Gran Premio de Los Cantones cierra una etapa: «Aquí ha competido lo mejor de lo mejor»

«Este será el último Gran Premio de los Cantones tal y como lo conocemos». Dolores Rojas, jueza internacional de marcha atlética, lamenta que la prueba estrella del calendario del atletismo en España clausure este sábado (17.00 horas la prueba masculina y 19.00 la femenina) un capítulo que ha durado casi cuatro décadas. La 38ª edición será la última que recorrerá el circuito habitual, pues la reforma que está llevando a cabo el Concello en la zona, hará imposible que se mantenga el recorrido actual en las próximas ediciones. Esto influirá, y mucho, en el nivel deportivo de la competición. «Los atletas vienen hasta A Coruña a hacer marcas, porque el circuito lo permite», indica Dolores, que asegura que el trazado coruñés es «el 90% del éxito» del atractivo de la cita en general. La jueza se explica: «Está en el centro de la ciudad, es ancho, resguardado [del viento], con giros amplios… Todo eso facilita hacer tiempos que en otros más estrechos no se consiguen».

La 38ª edición del GP de los Cantones quiere dejar el listón bien alto. «Hay rumores que los atletas masculinos intentarán batir el récord del mundo de 20 kilómetros, sería un colofón estupendo», comenta Rojas. No sería la primera vez que se bate una marca mundial sobre el asfalto coruñés: hace diez años, la atleta china Liu Hong estableció el tiempo más rápido en categoría femenina en aquel momento, al completar los veinte kilómetros en 1 hora 24:38 minutos.

El cartel de 2025 está copado de primeras espadas que tratarán de despedir el circuito con un espectáculo deportivo del máximo nivel. Toshikazu Yamanishi, que ganó el año pasado; Massimo Stano, que acaba de pulverizar el récord del mundo en 35 kilómetros; Caio Bonfim, subcampeón olímpico en París, o Miguel Ángel López, actual campeón de España, son los primeros espadas de una categoría masculina en la que puede haber espacio para las sorpresas. «Cuidado con los atletas mexicanos, que son los grandes tapados», advierte la jueza coruñesa. En la competición femenina, la española María Pérez es el gran reclamo, pero estará acompañada de otras competidoras de primera línea, como Kimberly García, Antonella Palmisano o Alegna González. La cita coruñesa es el último gran filtro internacional antes de las competiciones de verano, en este caso, el Mundial de Tokio que se celebrará en septiembre.

Pese al aire nostálgico que envuelve la edición de este año, cabe la posibilidad de que el Gran Premio siga adelante en otra ubicación. «Puede hacerse en el paseo marítimo o cerca de María Pita, pero ya no será el mismo circuito y los atletas de élite vendrán o no vendrán», explica Dolores Rojas. Ella sería partidaria de «terminar en lo más alto y retomarlo en el futuro de otra manera, a lo mejor un poco más doméstico», pero habrá que negociar con las instituciones y los entes organizadores. El futuro del Gran Premio de los Cantones es incierto, pero su pasado lo dejará marcado para siempre en el calendario de los grandes eventos deportivos internacionales. «Aquí ha competido lo mejor de lo mejor, no ha quedado nadie por pasar», afirma. Las pruebas podrán seguirse en streaming a través de las redes sociales de la Federación Gallega de Atletismo con un comentarista de lujo: el campeón olímpico Álvaro Martín. «Está retirado, pero le tiene mucho cariño los Cantones y quería participar de algún modo», resalta la jueza, que también afirma que habrá un «reconocimiento» para el extremeño y María Pérez por su éxito en los Juegos Olímpicos de París.