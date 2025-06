El Liceo se aferra a su 25% de fe para imponerse al Barça y alzar la OK Liga

Cuando el Liceo salte a la pista del Palau blaugrana el próximo sábado (13:00 horas, okliga.tv), lo hará para enfrentarse al FC Barcelona y a las estadísticas. El equipo culé, eterno rival verdiblanco, se ha llevado quince de los últimos veinte duelos directos. Es decir, que el combinado de Juan Copa solo ha vencido cinco de ellos. Un 25% total, entre todas las competiciones, desde el curso 2020-21. Porcentaje pequeño, pero que invita a mantener la fe si se considera que dos de las victorias sirvieron para engrosar las vitrinas coruñesas.

Esta temporada, el equipo de Juan Copa no ha sido capaz de doblegar al catalán. El primer enfrentamiento se dio pronto, en las semifinales de la Supercopa de España celebrada en A Coruña en octubre, con un Liceo inmaduro y desajustado al que la competición pilló casi por sorpresa. Los culés, más hechos, pasaron por Riazor como un vendaval (5-1) para acabar levantando el título frente al Reus. En OK Liga, los duelos fueron más ajustados y competidos, pero la balanza siguió desequilibrada a favor de la entidad azulgrana. En el Palacio (1-4) y en el Palau (3-1) el conjunto de David Cáceres pescó seis puntos que le ayudaron a mantenerse en lo más alto de la tabla del torneo regular.

El curso pasado, el Liceo fue capaz de sumar un triunfo. Fue en el encuentro doméstico en A Coruña, donde se impuso 3-1 con un doblete de César Carballeira y un tanto de Dava Torres. Salvando esa excepción, el cuadro catalán fue superior. Ganó con contundencia en el Palau (6-0), arrasó en las dos citas de la fase de grupos de la WSE Champions (8-2 y 2-4) y se llevó la final de la Supercopa por la mínima (2-3). La campaña 2022-23 fue totalmente azulgrana. El Barça ganó la final de la Copa del Rey (4-2) y se adjudicó también los choques de la competición regular (2-3 y 6-1). Ese año, además, los dos equipos se cruzaron en la final del play off por la liga, el único precedente previo a este curso. El combinado culé ganó por la vía rápida con dos victorias en Cataluña (5-1 y 4-1) y una en tierras coruñesas (3-6).

Los precedentes positivos están en las temporadas 2021-22 y 2020-21. En la primera de ellas, la escuadra catalana se impuso en la OK Liga en la locura del Palau (8-7), pero el Liceo se llevó el choque de Riazor (3-1) y la final de la Supercopa (3-2), el último título que ha conquistado hasta el momento. La campaña anterior, el Barça ganó en Riazor (3-7), pero el conjunto colegial venció en el Palau (3-4) y en la final de la Copa (3-2).

Los números no son halagüeños y el Barcelona parte como claro favorito en esta edición del play off. Pero el Liceo es un bloque construido para ir contracorriente y en el Palau lo saben. Cuando los verdiblancos saltan a la pista, no hay guarismos que cuenten, solo importa el hockey. Y ahí, las dos escuadras se miran a la cara.