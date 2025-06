Yunio Barrueta: «Con la temporada que tuve, merezco tratar de mantenerme en la ACB»

Yunio Barrueta (Cienfuegos, 1993) cierra una etapa de tres años en el Leyma Coruña. El alero cubano se marcha como el segundo mejor triplista y el séptimo máximo anotador de un club y una ciudad que ya considera su casa. Busca nuevos retos con el triplazo al Real Madrid para siempre en su recuerdo.

¿Por qué decidió salir del Leyma Coruña?

Yo tenía un contrato para el próximo año. Hace dos temporadas firmé por tres años y opción de quedarse al final de cada una, si el club y yo queríamos continuar juntos. Este año, con el descenso a Primera FEB, creí que lo mejor para mi futuro era no continuar en el Leyma Coruña y ver si me puedo mantener en la ACB o en el extranjero.

¿Ya tiene equipo para la próxima temporada?

Tengo algunos intereses. Estamos esperando a ver cuál es la mejor opción para mi familia y para mí.

¿Qué ha significado el Leyma Coruña para usted?

Desde el primer que llegué aquí, Roberto (Cibeira), Juan Carlos (Fernández), Yago (Álvarez) y todo el mundo me ha tratado de una manera espectacular. Es un club que significa muchísimo para mí. He jugado en diferentes países, pero en ningún lugar me he sentido tan a gusto como en A Coruña. Estoy feliz en la ciudad. Siempre voy a vivir en ella porque mi mujer es de aquí. Esta ha sido una decisión difícil y que tenía que hablar con mi familia. Ellos quieren que yo esté donde soy feliz y estos tres años han sido de película. El primero perdemos en el play off, el segundo ganamos el campeonato y el tercero jugamos en la ACB. Han pasado jugadores a los que considero hermanos y un entrenador, Epi, que me dio toda la confianza del mundo.

El triple de la victoria contra el Real Madrid siempre va a ser suyo.

Esa es una marca que quedará conmigo para siempre. Un día fui a un restaurante en Laxe y el dueño salió a saludarme porque me reconoció por ese triple.

Se marcha como el segundo mejor triplista y el séptimo máximo anotador. ¿Cómo ha influido Epi en su rendimiento?

Le tengo que dar muchísimas gracias. Epi creyó en mí y, desde el primer día, me dijo que hiciese lo que mejor que se me da, que es tirar triples. Tuve muchos partidos en los que no anoté bien y siempre mantuvo la confianza en mí. ‘En el próximo los vas a destrozar’, me decía. Le agradezco a él y a mis compañeros, que me ayudaron a ellas a esas cifras que no conocía. Me da lástima tener que irme.

¿Se va con la pena de haber demostrado el nivel de ACB y no haber podido salvar al Leyma?

Si nos hubiésemos quedado en la ACB, habría continuado cien por cien aquí. Con la temporada que tuve, merezco tratar mantenerme en la ACB. Si el Leyma se hubiese salvado, no estaríamos teniendo esta conversación.

¿Qué echará más de menos?

Sin duda, la comida. Marisco, carne... y también el clima. Prefiero el frío de A Coruña. Me he adaptado a estar aquí y la comida, cuando voy a otros lados, no se compara con esta.

¿Qué se lleva de la afición?

La familia naranja se ha portado muy bien con nosotros. Todo el mundo te puede apoyar en momentos buenos, pero en los malos ves quién está de verdad. Ellos nos apoyaron y les doy las gracias. Que sigan animando al equipo porque han creado algo muy especial. Cuando llegué había 500 personas en la grada y ellos ya estaban allí. Ahora llegamos al Coliseum en la ACB. Ha sido único.

¿Y del vestuario?

Es uno de los mejores en los que yo he estado. No entiendo que digan que ha habido problemas. Nos llevamos muy bien, aún nos seguimos mandando mensajes. Nos animamos muchísimo entre nosotros, incluso en las derrotas, siempre riéndonos. Era muy sano.

¿Cómo ve el futuro del club?

No tengo dudas de que va a regresar a la ACB. Hará las cosas bien. Ya hay 4.500 abonados para el año que viene y es muy importante quedarse en el Coliseum. Le deseo muchísima suerte.

El Leyma supera las 4.500 prerreservas de abonos

La respuesta de la marea naranja es una de las pocas certezas del proyecto del Leyma Coruña en su regreso a la Primera FEB. El club superó ayer las 4.500 prerreservas de abonos para la próxima temporada, una cifra que supera con holgura la cifra de 4.000 que se habían marcado al inicio de la campaña. Con los abonos de patrocinados y los palcos, la cifra cumple con creces los requisitos de aforo para continuar en el Coliseum.

El club, el Ayuntamiento y el IMCE deberán firmar un nuevo convenio para la cesión del multiusos coruñés en los partidos en la segunda categoría del baloncesto español. El presidente, Pablo de Amallo, planteó la idea de cerrar anillos superiores para adaptar el aforo a la demanda. La campaña seguirá abierta hasta este domingo, día 15.

Mientras, el Leyma continúa perfilando un proyecto en el que solo tienen contrato Ingus Jakovics y Phil Scrubb. El canadiense, según reveló De Amallo en Cope Coruña, no tiene asegurado seguir debido a su sueldo.