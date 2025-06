Dava Torres: «Vamos por el buen camino para construir algo bonito»

Ha llegado la hora de la verdad para el Liceo. El conjunto que dirige Juan Copa afronta el sábado al mediodía el primer partido de la final de la OK Liga frente al FC Barcelona (13.00 horas, okliga.tv/TVG 2). Los coruñeses visitan el Palau conscientes de la dimensión del reto de superar al cuadro culé en un play off al mejor de cinco partidos, pero con la confianza suficiente como para competir cara a cara frente al vigente campeón. Matías Pascual es la única baja del bloque catalán, que recuperó a tiempo para el último tramo de curso al coruñés Ignacio Alabart. El Liceo se desplazó a Cataluña con todos los jugadores disponibles. Entre ellos, por supuesto, está el capitán verdiblanco Dava Torres, que volverá a liderar el juego del equipo después de ser una pieza clave contra el Lleida en cuartos de final y, sobre todo, ante el Reus en las semifinales.

Han vivido un mar de emociones en este play off, primero con la remontada contra el Lleida y, después, con el desenlace de la semifinal en Reus. ¿Cómo está el vestuario antes de la final?

Tenemos muchas ganas. Hay una mezcla se sensaciones. Por un lado está el subidón por cómo fue la eliminatoria contra el Reus. pero, a la vez, tenemos que mantener la calma porque sabemos que todo vuelve a empezar. Al igual que hicimos el cambio de chip ente los cuartos y las semifinales, ahora nos toca volver a ajustar la mente. Por supuesto que hemos dejado hueco a la alegría, pero hay que centrarse en esta nueva eliminatoria contra el Barça. Llegamos con muchas ganas e ilusión.

Se han abonado a la épica en los últimos días. Penaltis infinitos, goleada y empate a falta de tres segundos para sentenciar al Reus en la prórroga.

El hockey europeo está muy igualado. Este es el año en el que más prórrogas y tandas de penaltis hemos visto. Tanto en Champions como en la liga española, la portuguesa y la italiana está todo muy igualado. Por eso creo que hay que darle más valor al 3-0 que hemos conseguido en las semifinales. Pese a que haya habido partidos igualados, los hemos sacado adelante nosotros mismos. Esta siendo intenso y, esta vez, no salió bien. En los cuartos de Champions perdimos en penaltis, pero con algo de fortuna podríamos haber estado en la Final Four. Me alegro de que ahora, con algo de épica, salió de cara.

En una temporada en la que lleva muchas asistencias, siempre tiene hueco para marcar el gol decisivo cuando más falta hace. ¿Cómo lleva este rol?

Este año estamos dándole bombo a esto. Mi nuevo rol es una dinámica que viene de un tiempo atrás, no solo de este año. Antes era más finalizador y ahora, más constructivo. Me divierte asistir a mis compañeros, pero siempre tengo el gol entre ceja y ceja. Fue un placer hacer el empate, ya se vio en la celebración y en la prórroga el subidón que nos dio. El equipo está convencido de que podemos pelear hasta el final. Tanto César, que sin su parada a portería vacía no podría haber llegado mi gol, como yo estamos transmitiéndole a los chavales el espíritu del Liceo.

El Barça les ha ganado todos los partidos esta temporada. ¿Les preocupa antes de visitar el Palau?

El pasado, pasado está. Tampoco le dimos valor a que el Reus nos ganó los dos partidos en liga. Somos un equipo en construcción, con jugadores jóvenes. Teníamos claro que iríamos a menos a más y llegamos en una línea ascendente. El último partido allí fue muy igualado y a cinco minutos del final estábamos empatados y con dos bolas paradas a nuestro favor. Tenemos que analizarlos sabiendo que nuestra versión actual es mejor y confiamos en ir a ganarles.

¿Esta final, independientemente del resultado, tiene que marcar el inicio de un proyecto más ambicioso para el futuro?

Así se ha dicho. Este es un ciclo deportivo. Somos varios los jugadores que tenemos bastantes más años de contrato y la idea del club es hacer una buena base. Estamos yendo por el buen camino. Somos impacientes y estamos dando pasos más rápido de lo esperado y de lo que, quizá, dice la lógica, pero así somos nosotros. Vamos por el camino correcto para construir algo muy bonito, pero ahora solo nos centramos en intentar ganar este título. Creo que tenemos posibilidades.

La afición animará desde casa, esta semana, pero el próximo viernes tocará llenar el Palacio.

Hay una cosa segura y es que el próximo viernes jugaremos en A Coruña. Intentaremos volver con alguna victoria para estar más cerca del título. La respuesta de los aficionados, tanto allí como en Cataluña, está siendo muy buena. Nuestro objetivo es darles una alegría porque se la merecen.