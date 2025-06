El Liceo hace borrón y cuenta nueva para vencer en el Palau a la segunda

Segundo partido de la final del play off por la OK Liga y nueva oportunidad para Liceo para asaltar el Palau Blaugrana. El conjunto coruñés se mide al Barça (lunes, 20.30 horas) para tratar de igualar la eliminatoria que ahora mismo sonríe a los catalanes después de su victoria en el primer choque (6-3). Ese encuentro, más reñido de lo que indica el marcador final, sirvió como scouting directo para el cuerpo técnico de Juan Copa, que tratará de corregir los errores que privaron a los liceístas de la gloria. «El lunes será un partido diferente, totalmente nuevo, no tendrán nada que ver», señalaba el técnico tras caer derrotado el pasado sábado.

Superar al Barça no es sencillo. Por mucho que la escuadra azulgrana haya tenido un año con menos relumbrón y menos títulos de habitual, sigue siendo una colección de jugadores de clase mundial que resuelven partidos en pequeños detalles. Por ello, la principal tarea del Liceo debe ser minimizar sus errores en las áreas. Atrás, el combinado colegial tiene que ser férreo y no dar facilidades a los atacantes locales. Arriba, el equipo coruñés está obligado a afinar la puntería. En el primer partido tuvo ocasiones, pero el buen hacer de Carles Grau bajo palos y el desacierto de los verdiblancos mermaron sus posibilidades de llevarse el triunfo.

Y, luego, estará la vigilancia sobre la gran amenaza barcelonista, que nació en A Coruña y se llama Ignacio Alabart. Santo y seña del Barça tras la salida de Pau Bargalló el pasado verano, Alabart maneja el juego culé a su antojo y es el eje alrededor del cual se engrasan el resto de las piezas del bloque de David Cáceres. Si el 3 no está cómodo, a su equipo le cuesta carburar y jugar fluido. Será obligatorio no dejarle pensar.

El Palau vivirá hoy su enésimo clásico, un partido diferente, pero con la intensidad habitual. Un choque cara a cara entre el vigente campeón y el más letal de los aspirantes. Ganar, para el Liceo, supondría llegar al tercer duelo de Riazor con la moral por las nubes y la serie igualada. Un paso adelante antes de jugársela en casa. A la segunda puede ir la vencida.