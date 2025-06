El Liceo se aferra al Palacio y a mejorar la defensa para soñar con la remontada

El castigo fue mayúsculo, pero el resultado, aunque complicado, mantiene al Liceo con vida en la lucha por el título de la OK Liga. El conjunto verdiblanco sufrió una dura goleada (6-0) en el segundo partido de la final contra el Barça y vuelve de la capital catalana con dos derrotas, sin margen de error en el próximo duelo. El Liceo no pudo mantenerse en el partido en ningún momento, pero tiene la exigencia de cambiar el chip cuanto antes y aferrarse a su solidez en el Palacio de los Deportes de Riazor para extender la eliminatoria más allá del tercer partido. La pista coruñesa será el escenario este viernes (20.30 horas) de la sentencia del Barça o de la primera piedra del camino de un Liceo que ya sabe lo que es apelar a la épica para llevarse el título de la OK Liga.

«En los momentos en los que estuvimos bien no conseguimos hacer el gol. Por el contrario, ellos (el Barça) están siendo muy efectivos con las ocasiones que tiene», resumió Juan Copa al término del segundo partido de la final. El conjunto blaugrana volvió a endosarle a Martí Serra seis dianas, las mismas en el primer partido, pero el Liceo se vio frustrado al tratar de romper el muro de Carles Grau al menos una vez en este segundo duelo de la eliminatoria al mejor de cinco.

El equipo verdiblanco ha sufrido mucho en este play off en el aspecto defensivo. Solo dejó la portería a cero en una ocasión, el 4-0 contra el Reus en semifinales, el último duelo que disputó en el Palacio hasta el de este viernes. A este partido se suma el 2-1 con el que selló la remontada ante el Lleida en cuartos de final. En global, encajó diez goles en tres duelos ante los leridanos, ocho contra el Reus y lleva ya una docena a manos del Barça.

Afinar en las áreas, tanto la propia como la contraria, acercará al Liceo a una victoria tan balsámica como urgente. Si no gana este viernes, ya no habrá opción de un cuarto partido el domingo o de un quinto y decisivo encuentro el próximo martes en Barcelona. «Luchar, pelear hasta el final y no rendirse nunca», apeló Juan Copa. Estas tres máximas, con el apoyo incondicional de la afición, deberán elevar la energía de los jugadores y darles alas en una eliminatoria en la que ya no tienen margen de error.

Precedentes negativos

El Liceo tiene precedentes a los que agarrarse y, otros, de los que alejarse para pensar en alzar el título de la OK Liga. Desde que regreso el formato de play off en 2022, el equipo que ganó el primer partido de la final alzó, luego, el trofeo. Así lo hicieron los propios liceístas en esa primera edición, en la que doblegaron por la vía rápida al Reus. Por contra, sufrieron el mismo castigo (3-0) a manos del Barça en un año después, en la temporada 2022-23. En esa ocasión, el Barça goleó 5-1 y 4-1 en el Palau y festejó con confeti en A Coruña al ganar 3-6 el tercer y definitivo partido.

Hace un año, el Noia evitó quedarse a cero. Aunque perdió los dos primeros duelos en Can Barça, forzó el cuarto partido al ganar en el Ateneu (4-1). Los blaugranas, sin embargo, sentenciaron sin necesitar el quinto encuentro. El Liceo, con el apoyo del Palacio, tratará de romper la estadística.