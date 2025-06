Yulenmis Aguilar: «La operación es la solución para darme cinco o seis años más de vida deportiva»

Yulenmis Aguilar (Bayamo, 1996) pasará en los próximos días por el quirófano para sanar una lesión en el codo derivada de los problemas en el hombro que le lastraron el año pasado. La lanzadora afincada en A Coruña se marca como objetivo regresar en plenas condiciones y se fija como meta el Europeo del año que viene con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el horizonte

¿Cómo se encuentra tras anunciar que pasará por el quirófano?

Bien no estoy, para qué decir lo contrario. Me doy ánimos a mí misma pensando que esta operación este es el fin de una etapa dolorosa. Es la forma que tengo de afrontarlo porque, si no, me vengo abajo. He luchado tanto durante toda la temporada para estar en mi mejor forma en todos los sentidos, tanto física como mentalmente. Que pase esto ahora me ha afectado anímicamente, pero saldré de ello.

¿Esta lesión está relacionada con el problema en el hombro que le lastró antes de los Juegos Olímpicos de París?

Estamos casi convencidos de que una cosa llevó a la otra. Para proteger el hombro empecé a hacer un gesto inapropiado y me rompí el codo en los Juegos Olímpicos. Intentamos solucionarlo con parches. Probamos células madre, infiltraciones, fortalecimientos y todo tipo de tratamientos conservadores, pero nada funcionó. Había otro más que podía intentar, pero decidí no hacerlo porque no me solucionaba nada. Teníamos que demorarnos dos meses para ello y no sabíamos qué iba a pasar. Decidimos dejarnos de paños tibios y pasar por el quirófano para solucionar el problema de raíz.

Se recuperó del hombro justo para acudir a París y, ahora, vuelve a tener problemas físicos. ¿Cómo gestiona mentalmente estas lesiones en el mejor momento de su carrera deportiva?

He estado peor en los últimos días que ahora. Asimilé que la operación es la solución para darme cinco o seis años más de vida deportiva. Es la manera de acabar con este problema de forma definitiva. Así es como lo veo ahora. Cuando me lo dijeron hace unos días, pensé que se me iba a caer el mundo encima. Esos dos o tres días, hasta que no hice terapia con mi familia y mi entrenador, fue duro. Desde el primer momento dimos el sí a la operación, pero no significa que no me doliese hacerlo.

¿Qué plazos maneja para comenzar el proceso?

Ya se aprobó el presupuesto entre la Federación y el seguro y estamos esperando a que lleguen a un acuerdo entre ellos y con la clínica. Me darán pronto la cita, están buscando un hueco en el quirófano para que sea ya, cuanto antes. Yo calculo que será al final de esta semana o principios de la siguiente.

¿Qué papel tan crucial han jugado tu familia y tu entrenador, Raimundo Fernández, en estos últimos días?

Sí. Por eso fui a competir el pasado fin de semana. Mi club y las chicas no lo sabían todavía, se enteraron después de la competición cuando vieron que no estaba a mi mejor nivel. Lo hablé con ellas y vieron que estaba completamente rota. Su apoyo fue incondicional y puedo decir que este equipo es una familia.

¿Se fija alguna marca algún objetivo para regresar?

Lo más importante es volver. Ya tarde seis, siete, ocho o diez meses. Yo quiero volver al cien por cien, no para intentar aprobar. Tiene que haberse hecho todo el trabajo y el entrenamiento de fortalecimiento para convencerme de que estoy lista. Si estoy al 90% no voy a regresar, aunque eso suponga dilatarlo más tiempo de lo esperado.

¿Hay alguna competición en concreto en la que cree que podrá reaparecer?

Yo me fijo el Europeo del año que viene. No sé en qué fechas caerá exactamente, pero quiero estar preparada para esa cita. Es lo que tengo previsto y, de alguna manera, lo que me motiva.

Comentó que quiere alargar cinco o seis años su carrera. En ese periodo está Los Ángeles. ¿Piensa a largo plazo en los próximos Juegos Olímpicos?

Faltando tres años para Los Ángeles, creo que este es el momento correcto para hacer lo que tenga que hacer, recuperarme, tapar todos los agujeros y hacer un gran papel en los próximos Juegos Olímpicos. Si todo sale bien, aún llegaré a Los Ángeles en plenitud de forma.

Hace un año ya se llevó un diploma en París. ¿Sueña con igualarlo o mejor el resultado?

Sí. Yo siempre he dicho que solo necesito una temporada sana. No pido más. Tengo que estar bien, de lo demás me encargo yo. Entrenar, trabajar, sacrificarme y descansar. Sé lo que tengo en mi cuerpo y en mi cabeza. Si el cuerpo me lo respeta, todo irá bien.