Carlos Martínez: «El 3x3 me ayudó a volver a sentirme jugador»

Están a punto de comenzar la Copa del Mundo. ¿Cuáles son sus sensaciones?

Lo principal es la ilusión. Después de cuatro años como profesional de 3x3, es el primer Mundial que voy a jugar. La Selección lleva cinco años sin participar en una Copa del Mundo y esto refuerza la idea de que se van dando pasos adelante a nivel nacional para ganarse un puesto entre los mejores.

¿Cómo está el nivel del 3x3 en España?

Está subiendo. Desde que yo empecé en 2020 hasta hoy, he visto un cambio muy grande, sobre todo en la especialización de jugadores, plantillas y equipos. Cada vez hay más gente que se atreve a dar el paso. Es un proceso largo, porque hay países que nos llevan años de ventaja, pero creo que poco a poco estaremos ahí.

¿Tienen algún objetivo para este Mundial? ¿Qué esperan?

El primer objetivo es ganar el partido inaugural contra Suiza y, a partir de ahí, a ver que pasa. Tenemos [en la fase de grupos] a Lituania y Holanda, que son bronce y oro olímpico, respectivamente. Es un Mundial y no hay regalos, la idea es ir día a día. Representamos a España y tenemos que ir a por todas, pero estamos trabajando bien.

¿A qué país ve como candidato a levantar el título?

El favorito número uno es Serbia. Es la Selección líder del ranking y tienen a los mejores jugadores del mundo ahora mismo. Luego, Francia fue plata olímpica, están Lituania y Holanda… Hay varios. Nosotros no vamos con ese cartel y no queremos tenerlo, pero daremos guerra.

¿Ceden la responsabilidad?

Eso es, la presión toda para ellos.

España mezcla juventud y experiencia. ¿Cómo es el vestuario?

Tenemos muy buena química. En el 5x5, hay doce jugadores y un entrenador que se encarga de tomar decisiones. Si alguno molesta, se va controlando. En 3x3 somos cuatro y nos autogestionamos durante el partido. Obviamente, el entrenador decide la táctica, pero después somos nosotros. Son muchas horas, viajes… Si hubiese uno que descuadrase el equilibrio, se caería del grupo por su propio peso.

Decía que el 3x3 va ganando adeptos poco a poco. ¿Sigue costando convencer a la gente para que pruebe?

Sí, claro que cuesta, porque todavía existe mucha incertidumbre y es amateur en España, no existen muchos equipos que garanticen tantos contratos como en 5x5. Pero poco a poco. En la Selección hay varios jugadores que han dicho que el año que viene solo van a jugar al 3x3. A mi la gente me preguntaba ‘oye, ¿por qué te has retirado?’ y ahora lo que me dicen es que si hay torneos, los avise.

¿Fue bueno el escaparate internacional de los Juegos Olímpicos?

Sí, tanto por la exposición como por los resultados. Esa plata olímpica de la Selección femenina ha marcado una diferencia.

¿Qué es lo que más le atrae a usted de esta modalidad?

Me gusta el estilo de vida que me permite tener, la libertad que me ha dado. Me ayudó a recuperar la confianza para volver a sentirme jugador. En mis últimos años en 5x5, llegaban los lunes y no quería entrenar. Tenía 24 años, estaba en LEB Oro, había debutado en ACB… Hay gente con mejores carreras, pero, si lo ves en perspectiva, no está tan mal. Lo que pasa es que yo no era feliz e intenté ir por otro camino. Ahora me dicen de volver al cinco contra cinco y no volvería, estoy muy bien como estoy.

Es un deporte de posesiones cortas, muy dinámico. ¿Físicamente es más exigente que el baloncesto de pista?

Sí, exige muchísimo. Con la Selección, muchas veces tenemos derrotas que, al margen de otros factores, son porque el otro equipo está mejor a nivel físico. Son diez minutos sin parar y tienes que estar preparado para eso. Juegas a pleno sol, en una pista de goma, con mayor permisividad para los contactos… Es diferente.

¿Cómo compatibiliza los viajes con su vida fuera del deporte?

Yo compagino el baloncesto con el emprendimiento. Desde febrero o marzo hasta noviembre y diciembre, estoy en un país cada fin de semana. Es un deporte en el que tienes que ser muy disciplinado en tu preparación, con los descansos y ser muy responsable contigo mismo, porque si no trabajas por tu cuenta, es más fácil sufrir una lesión.

¿Le queda algo de margen para ver baloncesto o seguir al Leyma Coruña?

No, la realidad es que no (risas). Sigo a mis amigos, porque tengo a muchos que juegan en ACB o en Primera FEB y veo sus partidos cuando puedo, pero no me queda mucho tiempo. El cinco contra cinco es algo que tampoco me divierte ya, prefiero ver el 3x3.