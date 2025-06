Fabri Ciocale: «Nunca cierro la puerta del Liceo porque me apasiona jugar aquí»

«¡Fabri, vuelve cuando quieras!». Todavía no había abandonado la tarima del Palacio de los Deportes y la parroquia verdiblanca ya pedía su regreso. Con lágrimas en los ojos, un nudo en la garganta y Riazor rendido a sus pies, Fabrizio Ciocale (Buenos Aires, 1998) se despidió de la que ha sido su casa durante siete temporadas tras la derrota frente al Barça (5-9) en el tercer duelo de la final de la OK Liga.

Ha disputado su último partido con la camiseta del Liceo. ¿Cómo se siente?

Estoy muy dolido por el resultado, porque estuvimos siempre en el partido. Cada vez que sacábamos la cabeza, ellos se nos ponían por delante de nuevo y se nos hizo cuesta arriba tener que ir remando por detrás. Pero bueno, esto es el deporte. Estuvieron más acertados que nosotros y hay que reconocerlo, así que felicidades al Barcelona por la gran temporada que hicieron y por el título. Nosotros tenemos que reconocer nuestro trabajo, que estuvimos peleando por todas las competiciones hasta el final.

No le perdieron la cara al encuentro en ningún momento. ¿Duele más caer de esa manera?

Sí, intentamos apretar y ellos se nos terminaban escapando siempre, fue una pena no llegar a empatar, por lo menos. Hubo errores individuales que terminaron marcando el partido, pero bueno, ahora es el momento de descansar. Que los chicos que se queden aquí aprendan de esto y que los que nos vamos corrijamos nuestros fallos para competir a donde quiera que vayamos, porque lo más lindo del deporte es eso.

¿Se marchan con el ADN verdiblanco dentro?

Sí, sí, sin duda. Este carácter es muy difícil de encontrar en otro lado del mundo. Uno, cuando lo agarra, trata de llevarlo y transmitirlo a cualquier sitio que va. Yo lo voy a hacer, porque las cosas que aprendí en el Liceo no las voy a perder ni a olvidar.

Ya se ha marchado otras veces [jugó un año en el Braga portugués y otro en el Valdagno italiano] y, al final, acabó regresando a Riazor en 2022. ¿Esta despedida es un punto y aparte o un punto y seguido en su trayectoria coruñesa?

Yo nunca cierro la puerta del Liceo porque, el que me conoce, sabe que soy un apasionado de jugar aquí. Estoy súper agradecido con las oportunidades que se me dieron y muy contento y orgulloso de haberle brindado siete años de mi vida en Europa a este club. Ahora afronto otro reto convencido de que es la decisión que tenía que tomar a esta edad y en este momento. Me voy para crecer y convertirme en un jugador más maduro que quizá pueda tener otro rol aquí. En el futuro nunca se sabe.